Почему перед революцией Петербург строил и «народные» терема, и «имперскую» классику

После буйства модерна в 1900-х архитектура делает резкий поворот «к истокам». Но эти истоки понимались по-разному, порождая три конкурирующих пути.

Неорусский стиль

Неорусский стиль называли «петербургским модерном в национальном духе». Это была не копия древних храмов, а их стилизация через призму модерна.

Суть стиля заключалась в поиске «русского духа» в пластике, орнаменте, сказочной образности. Здания напоминали терема или богатырские палаты.

Самый яркий пример - дом-сказка на Английском проспекте, 21-23 (арх. А. Бернардацци, 1909).

Его фасад, украшенный майоликой с былинными и фольклорными сюжетами (птица Сирин, коники), — манифест этого направления. Он говорил: Россия — это не имперский классицизм, а глубокая, почти языческая, народная культура.

Неорусский стиль был популярен среди интеллигенции, увлечённой народничеством, и для строительства церквей в рабочих кварталах.

Неоклассицизм (ретроспективизм) 1910-х годов

Своеобразное «возвращение к великому».

Это была осознанная реакция на «декадентский» модерн. Обращение к строгой, рациональной красоте ампира Александровской эпохи и итальянского Ренессанса. Выбор в пользу европейской культурной традиции как основы.

Яркий пример - здание Азовско-Донского банка на Большой Морской, 3-5 (арх. Ф. Лидваль, 1913).

Не майолика, а монументальный руст, не сказочные звери, а строгие колонны и аллегорические фигуры Промышленности и Торговли. Это язык порядка, стабильности, преемственности с «золотым веком» Петербурга.

Стиль использовали в архитектуре банков, музеев, элитного жилья. Он отражал запрос консервативной части элиты на стабильность перед лицом нарастающих социальных потрясений.

Сравнение: два памятника одной эпохи

Поставьте рядом мысленно:

Церковь Спаса на Крови (1883-1907, неорусский стиль) — память о царе-мученике, укоренённая в национальной религиозной традиции.

Музей А.В. Суворова (1901-1904, неоклассицизм с древнерусскими мотивами) — память о великом полководце империи, решённая как древнерусская крепость, но с классической чёткостью плана.

Оба — памятники, но говорят на разных языках о прошлом: одно — о святости и народе, другое — о воинской славе и государстве.

Архитектурная полемика 1900-1910-х была не просто спором о красоте, а визуализацией главного вопроса эпохи: «Что есть Россия?».

Ответы варьировались от «Россия — это глубинный народный дух» (неорусский стиль) до «Россия — это великая европейская держава» (неоклассицизм). Петербург, как столица, стал полигоном, где эти ответы воплощались в камне.