Почему Семёнов и Матрён могут не выпустить из России: «загран» рассмотрят под лупой

Россияне стали все чаще сталкиваться с проблемами при попытке выехать за рубеж. Пограничники начали рассматривать загранпаспорта почти что под лупой, чтобы отыскать имеющиеся там ошибки. И это дает свои плоды — все новые и новые истории от тех, кого развернули на границе, появляются в Сети. Даже если человек прежде летал по тому же паспорту, это еще не значит, что в следующий раз его выпустят.

У кого могут изъять паспорт

Одним из поводов изъять ваш паспорт для пограничника может стать буква «ё» в имени и фамилии или, напротив, ее отсутствие. Чтобы узнать, какая буква должна стоят в вашем конкретном случае, нужно сверить документ со свидетельством о рождении. И лучше носить его с собой, на случай если у пограничника возникнут вопросы.

Источник фото: Legion-Media

Другая причина — советское название города, в котором вы родились. Даже если вы появились на свет в Калинине, в паспорте должна быть указана Тверь. С такими проблемами могут столкнуться люди, родившиеся до 1991 года.

Особенности машинописного шрифта также могут напрячь пограничников. Как правило, с этим сталкиваются владельцы «загранов» старого образца, выданных в 2023–2024 годах. Под изъятие попадут документы, у которых единица прописана с черточкой внизу, а «ножка» семерки прямая и не имеет изгиба.

К транслитерации имен на английском тоже могут придраться. Причем не всегда там, где нужно.

Реальные случаи

Щепетильность пограничников привела к тому, что семья из Челябинска потеряла 500 тысяч рублей, потраченных на тур, из-за того, что в паспорте одного из детей не был указан пол. Хотя прежде мальчик уже вылетал по тому же бракованному паспорту.

У некоторых опечатки встречаются в месте рождения, например, Армянскую ССР могут назвать «Арменской», а Ямало-Ненецкий округ «Ямало-Немецким». Причем даже в таких случаях гражданам придется вновь платить госпошлину.

А совсем недавно, 17 мая, на дополнительную проверку паспорта отправили и москвичку Алену Толкачеву. Сотрудники погранслужбы придрались к отсутствию буквы «ё», которая была прописана в ее российском паспорте.

«Меня очень долго проверяли, минут сорок, наверное. Потом ко мне вышел сотрудник уже без моего паспорта со словами "ваш паспорт изъят и аннулирован" и просто дал мне бумагу. Там было написано "Акт об изъятии"», — рассказала девушка в интервью MSK1.

Причем позже в отделении МВД россиянке объяснили, что никакой ошибки в ее паспорте не было. Туристка могла бы доказать, что правда на ее стороне, однако поскольку паспорт уже изъяли, такой возможности больше нет. Новый документ ничем не будет отличаться от старого.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media