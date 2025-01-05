Городовой / Общество / Почему собаки любят спать в одной постели с хозяином? У них есть 6 причин делать это
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Почему собаки любят спать в одной постели с хозяином? У них есть 6 причин делать это

5 января 2025 09:01
Почему собаки любят спать в одной постели с хозяином? У них есть 6 причин делать это
Почему собаки любят спать в одной постели с хозяином? У них есть 6 причин делать это
Фото Городовой.ру

Не только потому, что хвостатым скучно на своей подушке.

Если ваш питомец обожает устраиваться в вашей постели, не удивляйтесь — у этого поведения есть глубокие корни. Собаки руководствуются не только привязанностью, но и инстинктами. Вот основные причины, почему им так нравится делить с вами кровать.

1. Инстинкт безопасности

Собаки, как потомки стайных животных, привыкли искать защиту и тепло рядом с другими членами своей «стаи». Сон в одной постели дает им чувство защищенности. Рядом с хозяином, которого они считают «лидером стаи», собаки ощущают себя в безопасности, уверенными, что их никто не потревожит.

2. Проявление привязанности

Когда собака спит рядом с вами, это выражение доверия и любви. Исследования показывают, что у собак при контакте с человеком выделяется окситоцин — гормон, отвечающий за чувство привязанности. Так они выражают благодарность и свою привязанность, как будто говорят: «Ты мой самый близкий друг».

3. Регуляция температуры

Особенно это актуально для короткошерстных пород или щенков, которые быстрее замерзают. Тепло вашего тела помогает им поддерживать комфортную температуру. Зимой это превращает вашу постель в уютное «гнездышко».

4. Привычка из детства

Если вы позволяли щенку спать с вами с раннего возраста, это стало для него нормой. Постель ассоциируется у собаки с комфортом и спокойствием. Со временем такой ритуал становится важной частью её жизни.

5. Уменьшение тревожности

Собаки склонны испытывать тревогу, особенно если они долгое время остаются одни. Близость к хозяину во время сна помогает снизить уровень стресса. Ваша энергия и тепло действуют успокаивающе, помогая питомцу расслабиться.

6. Укрепление отношений

Сон рядом помогает строить доверие и усиливать эмоциональную связь между вами и собакой. Это время максимальной близости, когда собака чувствует вашу любовь и поддержку.

Стоит ли делить постель с питомцем?

Решение о том, разрешать ли собаке спать в постели, зависит от ваших предпочтений. Если это приносит вам радость и комфорт, а ваш питомец здоров и ухожен, нет никаких противопоказаний. Однако стоит учитывать несколько факторов:

  • Гигиена. Регулярно следите за чистотой питомца, чтобы избежать проблем с паразитами или аллергенами.
  • Комфорт. Если собака слишком активна или занимает много места, это может нарушать ваш сон.
  • Воспитание. Убедитесь, что ваш питомец понимает границы, чтобы не возникало конфликтов.

Вывод

Для собаки сон рядом с вами — это способ показать любовь, почувствовать защиту и сохранить тепло. Если вас это не смущает, совместный сон может стать ещё одним способом укрепить вашу дружбу.

Новости по теме
Контроль финансов — в том числе: как распознать тревожные сигналы в отношениях, после которых пора расходиться Контроль финансов — в том числе: как распознать тревожные сигналы в отношениях, после которых пора расходиться 6 ноября 2024 10:00
Гоните собаку из постели: врач пояснила, почему нельзя спать в обнимку с домашними питомцами Гоните собаку из постели: врач пояснила, почему нельзя спать в обнимку с домашними питомцами 29 сентября 2024 08:00
Вплоть до скоропостижной гибели: кинолог назвал самый тревожный симптом в поведении собак Вплоть до скоропостижной гибели: кинолог назвал самый тревожный симптом в поведении собак 12 сентября 2024 15:30
Стражи безопасного вождения выходят на «охоту»: кого сотрудники ГИБДД будут «отлавливать» на дорогах Петербурга 24-26 января Стражи безопасного вождения выходят на «охоту»: кого сотрудники ГИБДД будут «отлавливать» на дорогах Петербурга 24-26 января 23 января 2025 19:16
Таких лучше выгуливать в лоток: собакам каких пород противопоказан зимний Петербург Таких лучше выгуливать в лоток: собакам каких пород противопоказан зимний Петербург 22 января 2025 12:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Домашние животные
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».