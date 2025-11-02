Почему сотрудники «Пятёрочки» не пьют кофе из аппаратов — объяснение, которое вас удивит

Покупатели охотно берут стаканчик бодрящего кофе прямо в торговом зале. Но вот сотрудники «Пятёрочки», которые видят работу магазина изнутри, обходят эти автоматы стороной. Причины куда прозаичнее — и неприятнее — чем кажется.

Экс-работник сети прямо заявил: продавцы сами не пьют кофе из автоматов, потому что не уверены в его чистоте. И это не слухи — а следствие норм работы, которые есть практически в каждом дискаунтере.

Во-первых, у сотрудников физически нет времени. Формально продавец должен стоять на кассе, обслуживать покупателей, раскладывать товар, убирать зал. Но по факту он ещё и частично заменяет грузчика, разгружая палеты, а иногда и курьера — когда нужно срочно «выбросить» доставку.

Во-вторых, в регламенте магазинов не заложено отдельное время на уборку кофе-машин и аппаратов для соков. Они стоят в зоне самообслуживания, и их чистота зависит в основном от редких ревизий и инициативы самих сотрудников. А когда у тебя смена в десять часов и очередь на кассе — не до промывки кофейного оборудования.

В итоге продавцы прекрасно знают, как часто в аппарате меняют фильтры, моют ли контейнеры, какие там бывают остатки напитков и насколько быстро всё это может испачкаться. Покупатель этого не видит — сотрудник видит всегда.

Именно поэтому многие сотрудники «Пятёрочки» признаются: брать кофе из автомата в торговом зале им просто брезгливо. Не потому, что там плохой кофе, а потому что некому и некогда следить за абсолютной чистотой аппарата.