Почему Турцию называют самой опасной страной для российских туристов

Именно в Турцию чаще всего ездят отдыхать российские туристы, но не все знают, что эта страна стоит на первом месте в не очень приятном рейтинге. Ее называют самой опасной для жизни и здоровья и дело вовсе не в нападениях или убийствах.

В чем опасность

Аналитики посчитали, что именно в этом жарком и столь привлекательном для отдыхающих месте чаще всего происходят страховые случаи (41% от общего числа). На втором месте, кстати, стоят отечественные курорты, например, Анапа, Сочи или Адлер (24%). В Абхазии пострадавших достигло 11%. Это действительно много.

Если вы считаете, что на первом месте по травмам в Турции побеждают переломы конечностей, то вы ошибаетесь. Они как раз-таки занимают последнее место. Всего лишь 5% людей обратились за помощью именно с такими проблемами. Почти 20% занимают гастриты. Видимо, неподготовленные туристы едят все, что можно и к чему их желудки не привыкли.

На третьем месте — фарингиты и отиты. Тут отдыхающие купаются в холодном море или простужаются сидя под кондиционерами в гостиницах. Страдают также приезжие от тонзиллита, инфекцией дыхательных путей, тошноты и рвоты. Эксперты предоставили такие данные порталу Lenta.

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Что по криминалу

Тут тоже не все оказалось так гладко, как хотелось бы. По данным международной организации «International SOS» Турция является самой опасной страной для туристов в Европе. Причины просты: пандемия, пожары, наводнение, криминал, хотя по рейтингу преступности она находится аж на 83 месте.

Есть пять самых опасных городов Турции. Лучше там быть начеку. На первом месте стоит Анкара. Там действительно неспокойно, часто происходят беспорядки, кражи и даже убийства. На втором любимый туристами Стамбул. В этом городе есть пять районов, куда лучше не соваться: Аксарай, Тарлабаши, Касимпаша, Эйюп и Фатиха. Вы можете лишиться не только ценных вещей, денег и телефона, но и жизни.

Источник фото: Legion-Media

На третьем месте самых опасных городов Турции располагается Измир, далее стоит Анталья и закрывает неприятный рейтинг Мерсин.

Не соглашайтесь на уговоры чрезмерно дружелюбных турков отправиться в какое-то красивое поселение и посмотреть таинственную достопримечательность. Людей часто крадут и требуют потом за них немалый выкуп. Также внимательно смотрите, что вы пьете в клубах. Часто одиноким девушкам подмешивают запрещенные вещества в коктейли и после этого насилуют.

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