Почему в «Пятерочке» и «Магните» спрашивают про чек: в чем причина

Почему не стоит от него отказываться

На кассе всё чаще звучит вопрос: «Вам нужен чек?». Кажется, это просто способ не тратить лишнюю ленту, но за фразой кроется важный нюанс.

Чек — не просто бумажка: это официальное подтверждение покупки, которое защищает права покупателя и фиксирует сделку по закону.

В чём подвох вопроса про чек

По закону продавец обязан оформить продажу через онлайн‑кассу — независимо от того, хочет ли покупатель забрать бумажный документ. Электронный чек тоже допустим, если покупатель согласен получить его на телефон или почту.

ФНС следит за тем, чтобы выручка отражалась корректно: отсутствие чека может быть признаком занижения доходов. В 2022 году из‑за нехватки кассовой ленты правила временно смягчали, но это не отменяло обязанности фиксировать продажу.

Зачем покупателю нужен чек

Чек выручает в самых разных ситуациях. Он пригодится, если понадобится вернуть или обменять товар либо обратиться за гарантийным ремонтом. С ним проще разобраться, если кассир ошибся в цене, не учёл скидку или добавил в чек то, чего вы не покупали.

"Ещё чек помогает подтвердить участие в акции — в общем, это простой, но надёжный способ подстраховаться", - передает источник.

Чек — это защита покупателя и требование закона: даже если бумажный экземпляр не нужен, продажа должна быть оформлена. Лучше попросить выдать чек — в бумажном или электронном виде. Так вы сохраните доказательства покупки и избежите лишних споров.

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