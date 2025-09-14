Полумрак в салоне: что скрывает привычный ритуал выключения света в самолете

Безопасность начинается с маленьких, но очень важных деталей.

Если вы хоть раз летали на самолете, наверняка заметили: когда начинается взлет или посадка, в салоне почти всегда выключают основной свет. Почему так делают?

Многие обыватели думают, что это просто какая-то формальность или попытка сэкономить электроэнергию. На самом деле, все гораздо глубже и важнее.

Минимум света — максимум видимости для пилотов

Пилоты за штурвалом — главные люди на борту. Им жизненно важно хорошо видеть, что происходит вне самолета, особенно в плохую погоду, ночью или когда вокруг туман.

Если в салоне горит яркий свет, то через иллюминаторы они видят лишь отблески и блики, которые мешают им ориентироваться, пишут РИА Новости.

Выключая свет и погружая салон в полумрак, пилоты могут яснее видеть огни взлетно-посадочной полосы, машины служб аэропорта и сигнальные лампы. Это помогает им точнее управлять самолетом.

Почему гаснут световые табло и дорожки?

Наверняка вы видели светящиеся полосы вдоль прохода и светящиеся таблички «выход». Они очень важны, потому что помогают быстро покинуть самолет в экстренной ситуации.

Если бы в салоне был яркий свет, эти подсветки могли бы потеряться на общем фоне. Контраст падает, и важные знаки становятся менее заметными, пишет ixbt.com.

А когда полумрак, все светящиеся элементы становятся очень яркими и легко читаемыми.

Кстати, в современных самолетах даже используют специальные флуоресцентные и энергонезависимые световые элементы, которые при приглушенном освещении видны лучше.

Главная причина — адаптация глаз к темноте

Самый важный момент — подготовка глаз к необычным условиям извне. Взлет и посадка считаются самыми опасными моментами в полете: большая часть аварий происходит именно в эти фазы.

Представьте: если в салоне ярко светят лампы, а снаружи — темнота, то при экстренной эвакуации люди выйдут из яркого помещения в полную тьму. Их глаза будут буквально ослеплены.

Сетчатка глаза не готова к резкому переходу, и это может занять несколько минут, чтобы адаптироваться, пишет media.utair.ru.

А это время — критично. В экстренной ситуации каждая секунда на счету. Чтобы избежать таких проблем, свет приглушают заранее.

Это работает и днем. Если вы садитесь при ярком солнце, то обычно в салоне тоже приглушают свет и просят открыть шторки на иллюминаторах, чтобы разница освещения была минимальной.

Миф про экономию электроэнергии

Многие думают, что свет в салоне выключают, чтобы сэкономить. На деле освещение самолета — это лишь капля в море по энергопотреблению всего борта.

Современные самолеты используют энергоэффективные лампы, и за время полета они почти не влияют на расход топлива.

Кроме того, если ситуация требует (например, если есть пассажиры с ограниченной подвижностью), свет могут не выключать или быстро включить обратно. Безопасность всегда на первом месте, а не экономия.