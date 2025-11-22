Городовой / Город / Под землёй сошлись цвета: «синий» состав впервые прошёл по рельсам «коричневой» линии петербургского метро
Опубликовано: 22 ноября 2025 12:27
В Санкт-Петербурге состоялся первый пробный запуск поезда по шестой линии метрополитена.

Двадцать первого ноября по участку Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена впервые проследовал испытательный поезд. Этот отрезок составляет около пяти километров и соединяет станции «Нарвская» и «Юго-Западная». Поезд стартовал со станции, расположенной на Кировско-Выборгской линии, и прибыл на новую конечную точку.

Для первого пробного рейса привлекли исторические вагоны серии «Ем», которые в недавнем прошлом были выведены из эксплуатации. Их заменили более современными составами, однако для этого события решили вновь использовать прежние вагоны. Такое решение подчёркивает значимость открывающегося направления.

После официального открытия регулярные рейсы здесь будут выполнять поезда типа «Балтиец», оформленные в характерном коричневом цвете. Сейчас эти составы проходят необходимые испытания на первой линии метро города. Горожане уже могли видеть эти поезда во время их обкатки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
