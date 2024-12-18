Перед Новым годом участились случаи мошенничества — будьте осторожны

Перед праздниками в мессенджере Telegram значительно возросло число мошеннических розыгрышей подарочных сертификатов. По данным департамента безопасности Wildberries&Russ, случаи таких «разводов» увеличились на 90% по сравнению с ноябрем.

Как работают мошенники

Злоумышленники предлагают перейти по ссылке, где якобы можно забрать «выигрыш». На деле это ведет к Telegram-боту, который требует сначала пройти регистрацию, оплатить доступ или выполнить другие задания. Таким образом, мошенники собирают данные петербуржцев, включая банковские реквизиты, а затем похищают деньги.

Другие популярные схемы обмана

Фальшивые билеты. Поддельные сайты предлагают авиабилеты или билеты на концерты по выгодным ценам, что для Северной столицы обычное дело. После ввода данных карты средства списываются, а банк отказывает в компенсации. Билеты следует покупать только на официальных сайтах.

Поддельные сайты предлагают авиабилеты или билеты на концерты по выгодным ценам, что для Северной столицы обычное дело. После ввода данных карты средства списываются, а банк отказывает в компенсации. Билеты следует покупать только на официальных сайтах. Ложные инвестиции. Мошенники заманивают обещанием доходности в 50% годовых и давлением на скорость принятия решения. На деле деньги уходят на их счета.

Мошенники заманивают обещанием доходности в 50% годовых и давлением на скорость принятия решения. На деле деньги уходят на их счета. Социальные выплаты. Перед Новым годом злоумышленники сообщают о «доплатах» и просят данные карты для зачисления. В результате деньги с карты снимают.

Как защититься

Проверяйте сайты: официальный ресурс начинается с https, в строке браузера указан значок замка или синяя галочка. Обращайте внимание на качество сайта: мошеннические страницы часто содержат опечатки и пустые разделы. Используйте виртуальные карты для онлайн-покупок. Такие карты выпускаются бесплатно и пополняются только на сумму покупки, что минимизирует риск потерь.

Запомните: ни один организатор розыгрыша не потребует персональных данных дистанционно. Любые подобные запросы — повод насторожиться.