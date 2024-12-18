Перед Новым годом участились случаи мошенничества — будьте осторожны

Перед праздниками в мессенджере Telegram значительно возросло число мошеннических розыгрышей подарочных сертификатов. По данным департамента безопасности Wildberries&Russ, случаи таких «разводов» увеличились на 90% по сравнению с ноябрем.
Как работают мошенники
Злоумышленники предлагают перейти по ссылке, где якобы можно забрать «выигрыш». На деле это ведет к Telegram-боту, который требует сначала пройти регистрацию, оплатить доступ или выполнить другие задания. Таким образом, мошенники собирают данные петербуржцев, включая банковские реквизиты, а затем похищают деньги.
Другие популярные схемы обмана
- Фальшивые билеты. Поддельные сайты предлагают авиабилеты или билеты на концерты по выгодным ценам, что для Северной столицы обычное дело. После ввода данных карты средства списываются, а банк отказывает в компенсации. Билеты следует покупать только на официальных сайтах.
- Ложные инвестиции. Мошенники заманивают обещанием доходности в 50% годовых и давлением на скорость принятия решения. На деле деньги уходят на их счета.
- Социальные выплаты. Перед Новым годом злоумышленники сообщают о «доплатах» и просят данные карты для зачисления. В результате деньги с карты снимают.
Как защититься
- Проверяйте сайты: официальный ресурс начинается с https, в строке браузера указан значок замка или синяя галочка.
- Обращайте внимание на качество сайта: мошеннические страницы часто содержат опечатки и пустые разделы.
- Используйте виртуальные карты для онлайн-покупок. Такие карты выпускаются бесплатно и пополняются только на сумму покупки, что минимизирует риск потерь.
Запомните: ни один организатор розыгрыша не потребует персональных данных дистанционно. Любые подобные запросы — повод насторожиться.