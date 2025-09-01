Подарок от РЖД именинникам: какую скидку и подарки можно получить в особый день

РЖД по акции «В день рождения лучше поездом!» дарит пассажирам 10% скидку на билеты поездов дальнего следования и 30% — на скоростные (кроме «Сапсана» и ряда премиум-классов).
Скидка действует 14 дней — за 7 дней до дня рождения и 7 дней после, распространяется на именинника и до трёх его спутников (в некоторых категориях — только на одного). Билеты можно купить в кассе, на сайте или в приложении, выбрав тариф «День рождения».
Не совмещается с другими акциями, детскими тарифами и льготами, не действует на электрички и часть маршрутов через другие страны. При посадке нужно предъявить документ с датой рождения.