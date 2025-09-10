«Где тут Китай»: секретный сад на Литейном в Петербурге, который лучше не знать всем

Подаренный Шанхаем городу к его 300-летию, этот сад стал настоящим оазисом тишины, скрытым от суеты. Правда, это оценили не все горожане.

«Сад Дружбы» — это небольшой, но очень атмосферный уголок Китая, уютно расположившийся в самом центре Петербурга, на Литейном проспекте. Многим уставшим туристам он предлагает уникальную возможность замедлиться и отдохнуть.

«Сад Дружбы»: подарок из Шанхая с китайским колоритом

“Сад — подарок Шанхая Петербургу на день рождения (отмечали 300 лет ; 2003)”, — рассказывает блогер Walks and jokes.

Многие называют сад уменьшенной копией Шанхайского "Сада Радости"— "Юй Юань".

“С камнями, мостиками, беседками, прудом и бамбуковыми рощами. Все очень аккуратно, тихо и по-настоящему атмосферно”, — описывает он.

Это место идеально подходит для того, чтобы “просто посидеть на скамейке, почитать, отдохнуть в тени или сделать пару необычных кадров”. Особенно красиво сад выглядит весной и летом, когда природа расцветает, а водная гладь пруда отражает небо.

«Странное место»: мнения петербуржцев расходятся

Несмотря на свою очевидную прелесть, «Сад Дружбы» не всегда получает однозначные отзывы.

“Сюда редко доходят туристы, а зря – это одно из тех мест, где можно переключиться и немного замедлиться”, — считают горожае.

Однако, не все петербуржцы разделяют это мнение. Некоторые отмечают, что сад часто выглядит заброшенным.

“Странное место. Окурки, мусор, снег на ступенях. Ощущение заброшенности”, — жалуются жители.

"В дни цветения сакуры газоны вытаптываются огромным числом желающих запечатлеть себя на память возле экзотического для нашего города дерева. Не обходят стороной сад и вандалы", — пишут в отзывах.

Другие упоминают, что весной, во время цветения сакуры, сад превращается в место скопления людей, желающих сделать селфи, что нарушает атмосферу уединения.

“Наверное, когда-то было красиво”, — резюмируют некоторые, сожалея о былом великолепии.

Между гармонией и заброшенностью: поиск идеала

Некоторые петербуржцы, прожившие рядом с садом долгие годы, отмечают, что “никакой тишины там нет”, ссылаясь на шум Литейного проспекта. Сломанный фонтан и состояние газонов также вызывают нарекания.

Несмотря на эти замечания, «Сад Дружбы» остается уникальным местом, которое, при должном уходе, может вновь стать тем тихим уголком, где можно “переключиться и немного замедлиться”, наслаждаясь частичкой Китая в центре шумного мегаполиса.