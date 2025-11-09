Подоконник снова засияет: простой способ вернуть ему свежесть без дорогой химии и полировки

Пластиковые подоконники славятся стойкостью, но белизну теряют очень быстро: солнечный свет, пыль, цветочные горшки — и вот уже проступают серые разводы и желтизна. Хорошая новость: вернуть аккуратный вид можно без специальных средств и многочасового шоркания.
Что понадобится
Всего три простых вещи — сода, уксус и обычный гель для посуды. Все они стоят копейки, но в комбинации работают лучше большинства бытовых отбеливателей.
Как сделать подоконник белым
Сначала протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы убрать верхний слой пыли. Затем равномерно посыпьте подоконник содой. На губку выдавите немного геля для посуды и капните чуть-чуть 9-процентного уксуса.
Когда начнёте протирать поверхность, смесь начнёт пениться — это реакция, которая и поднимает въевшуюся грязь. Жёлтые пятна отходят буквально на глазах. Если загрязнения старые, просто оставьте смесь на 10–15 минут, а затем смойте водой.
Подоконник снова станет светлым и опрятным — без труда, без запаха химии и без лишних трат.