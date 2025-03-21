Подпольный мир Апраксина двора: масштабная проверка вскрыла тайны петербургского рынка

Обнаружение потайного лаза стало неожиданным и интересным открытием, теперь остается выяснить для чего он был нужен.

В Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка Апраксина двора — одного из самых известных и загадочных рынков города.

В рейде участвовали более 500 человек, которые провели изъятие контрафактной продукции, автомобилей и техники, а также снос незаконных ларьков и построек.

Но самым удивительным открытием стало обнаружение потайного лаза в одном из павильонов.

Масштабная проверка

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко сообщил в своем Telegram-канале о проведении масштабной проверки в Апраксином дворе.

«Проводим масштабную проверку… Помимо изъятия контрафактной продукции, автомобилей и техники, сноса незаконных ларьков и построек, проверяем иностранных граждан на предмет законности их пребывания в стране и постановки на воинский учет в случае, если получено гражданство», — написал он.

Снос ларьков

В ходе проверки было снесено 31 незаконный ларек. Это подтверждает нацеленность властей на борьбу с незаконной торговлей и нарушениями строительных норм.

Обнаружение потайного лаза

Самым необычным открытием рейда стало обнаружение потайного лаза в одном из павильонов Апраксина двора. Под напольным покрытием павильона была обнаружена лестница, ведущая в подвал. Сейчас специалисты изучают назначение этой «тайной комнаты».

Возможно, это было место для хранения контрафакта или других запрещенных товаров. Не исключено, что подвал использовался для нелегальной деятельности.

Проверка документов мигрантов

В ходе проверки также были проверены документы иностранных граждан, находящихся на территории Апраксина двора. Это подтверждает нацеленность властей на борьбу с нелегальной миграцией и соблюдение законодательства в этой сфере.

Значение рейда

Масштабный рейд в Апраксином дворе показывает решимость властей навести порядок на одном из самых больших рынков Санкт-Петербурга. Изъятие контрафактной продукции, снос незаконных построек и проверка документов — важные меры для обеспечения безопасности и законности в городе.

А обнаружение потайного лаза добавляет интриги и заставляет задуматься о масштабах незаконной деятельности, которая могла проводиться на территории Апраксина двора.

Дальнейшие расследования

Сейчас специалисты продолжают изучение обнаруженной «тайной комнаты». Результаты экспертизы могут пролить свет на цели и масштабы незаконной деятельности, которая могла проводиться в подвале павильона.

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