Подпольный мир Апраксина двора: масштабная проверка вскрыла тайны петербургского рынка

В Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка Апраксина двора — одного из самых известных и загадочных рынков города.
В рейде участвовали более 500 человек, которые провели изъятие контрафактной продукции, автомобилей и техники, а также снос незаконных ларьков и построек.
Но самым удивительным открытием стало обнаружение потайного лаза в одном из павильонов.
Масштабная проверка
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко сообщил в своем Telegram-канале о проведении масштабной проверки в Апраксином дворе.
«Проводим масштабную проверку… Помимо изъятия контрафактной продукции, автомобилей и техники, сноса незаконных ларьков и построек, проверяем иностранных граждан на предмет законности их пребывания в стране и постановки на воинский учет в случае, если получено гражданство», — написал он.
Снос ларьков
В ходе проверки было снесено 31 незаконный ларек. Это подтверждает нацеленность властей на борьбу с незаконной торговлей и нарушениями строительных норм.
Обнаружение потайного лаза
Самым необычным открытием рейда стало обнаружение потайного лаза в одном из павильонов Апраксина двора. Под напольным покрытием павильона была обнаружена лестница, ведущая в подвал. Сейчас специалисты изучают назначение этой «тайной комнаты».
Возможно, это было место для хранения контрафакта или других запрещенных товаров. Не исключено, что подвал использовался для нелегальной деятельности.
Проверка документов мигрантов
В ходе проверки также были проверены документы иностранных граждан, находящихся на территории Апраксина двора. Это подтверждает нацеленность властей на борьбу с нелегальной миграцией и соблюдение законодательства в этой сфере.
Значение рейда
Масштабный рейд в Апраксином дворе показывает решимость властей навести порядок на одном из самых больших рынков Санкт-Петербурга. Изъятие контрафактной продукции, снос незаконных построек и проверка документов — важные меры для обеспечения безопасности и законности в городе.
А обнаружение потайного лаза добавляет интриги и заставляет задуматься о масштабах незаконной деятельности, которая могла проводиться на территории Апраксина двора.
Дальнейшие расследования
Сейчас специалисты продолжают изучение обнаруженной «тайной комнаты». Результаты экспертизы могут пролить свет на цели и масштабы незаконной деятельности, которая могла проводиться в подвале павильона.
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