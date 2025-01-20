Почему подростки в Петербурге все чаще сталкиваются с облысением

В Петербурге подростки все чаще обращаются к врачам-трихологам с проблемой облысения. Школьники 15–16 лет уже на начальных этапах сталкиваются со второй-третьей степенью алопеции. Специалисты связывают это с ухудшением здоровья и высоким уровнем стресса.

За последний год количество обращений к трихологам в городе увеличилось в четыре раза. Многие подростки жалуются на залысины на лбу или заметное истончение волос на макушке. Основные причины — плохой образ жизни, включающий вредное питание, нехватку витаминов, использование энергетиков вместо завтрака и последствия перенесенных заболеваний. Плохая осанка, стресс и неврозы также усугубляют ситуацию.

Стоимость трансплантации волос в Петербурге начинается от 160 тысяч рублей, а спрос на эту процедуру продолжает расти. Все больше молодых людей готовы платить за восстановление волос, чтобы избежать преждевременного облысения. Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года цены на пересадку волос могут достигнуть 230–250 тысяч рублей, пишет источник.

Читайте также:

Новая схема мошенничества в Ленобласти: аферисты теперь представляются учителями

Стюардессы неспроста складывают руки за спиной при встрече пассажиров: прячут особенный прибор

В каждом «Магните» и «Пятерочке» Петербурга спрятан туалет для покупателей: просто так его не найти