В каждом «Магните» и «Пятерочке» Петербурга спрятан туалет для покупателей: просто так его не найти

Мало кто знает, но практически в каждом супермаркете «Пятёрочка», а также «Магнитах», «Перекрестках», «Метро» и других супермаркетах есть возможность воспользоваться туалетом. Причём это право гарантировано санитарными нормами.

Правила СанПиН

До 2021 года доступ к служебным туалетам предоставляли только детям, беременным и пожилым людям. Однако теперь санитарные нормы обязывают магазины оборудовать уборные, доступные для всех посетителей. Это относится и к сетевым супермаркетам.

Как найти туалет в магазине?

Обратитесь к сотруднику. Подойдите к кассиру или администратору и попросите показать, где находится туалет. Не бойтесь отказа. Согласно нормам, сотрудники обязаны предоставить вам доступ к уборной, иначе это является нарушением п.48 раздела II СанПиН 2.1.3684-21. Уточните детали. Иногда туалет может быть расположен в служебной зоне или не сразу виден, поэтому потребуется сопровождение сотрудника.

Почему это важно?

Комфорт для покупателей. Долгое пребывание в магазине теперь не доставит неудобств.

Долгое пребывание в магазине теперь не доставит неудобств. Санитарные требования. Общественные туалеты помогают поддерживать общую гигиену.

Общественные туалеты помогают поддерживать общую гигиену. Право каждого. Даже если вы не сделали покупок, у вас есть возможность воспользоваться уборной.

Теперь, зная этот секрет, можно не откладывать свои дела, когда срочно понадобится туалет. Это ещё один шаг к улучшению клиентского сервиса в супермаркетах!