Пока город спал: в Петербурге машины вспыхнули сразу в трех районах

В Санкт-Петербурге минувшей ночью были зафиксированы возгорания машин сразу в трёх различных районах. По сведениям, предоставленным пресс-службой МЧС, все происшествия обошлись без жертв. Автомобильные пожары произошли в Красногвардейском, Пушкинском и Калининском районах города.
На улице Ленской, у дома 9, вспыхнул микроавтобус марки Renault; огонь охватил моторное отделение и внутреннее пространство. Пламя повредило и припаркованный рядом такой же автомобиль — у него частично расплавились пластиковые детали. Никто из находившихся поблизости не пострадал.
В Пушкине, на улице Генерала Хазова, возле дома 8, полному уничтожению подвергся легковой автомобиль Daewoo Matiz. Огонь также распространился и оплавил багажник стоявшего рядом микроавтобуса. В результате происшествия никто не получил травм.
На улице Демьяна Бедного, возле дома 32 в Калининском районе, полностью выгорел автомобиль Hyundai Solaris. Огонь повредил и соседнюю машину, припаркованную неподалёку: на ней частично оплавились элементы корпуса. Как уточнили спасатели, медицинская помощь никому не понадобилась.