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Поразили два раза, но один из них неприятно: туристка побывала в Кижах и оставила честный отзыв

Обновлено: 27 мая 2025 13:07 | Опубликовано: 26 мая 2025 13:45
Кижи
Поразили два раза, но один из них неприятно: туристка побывала в Кижах и оставила честный отзыв
Фото: Городовой.ру

Мнение способно вызвать споры, но на то оно и частное.

Остров Кижи давно считается символом русского деревянного зодчества. Величественные храмы и дома действительно производят сильное впечатление, но вместе с восторгом возникает и чувство недоумения — в первую очередь из-за организации посещения.

Восхищение вызывает реставрация

Главное достоинство Кижей — не только архитектура, но и кропотливая работа реставраторов. Мастера воссоздавали элементы вручную, по старинным технологиям: брёвна тесали топором, черепицу вырезали из липы, а купола собирали по деталям. Работы продолжаются до сих пор, и их масштаб внушает уважение.

Поборы — буквально за каждый шаг

Посещение музея обходится недёшево. Входной билет стоит 800 рублей, и дополнительно оплачиваются почти все объекты: осмотр иконостаса — 600 рублей, подъём на колокольню — 500, вход в дома — по 100.

Суммарно это может превысить стоимость полноценной экскурсии в других туристических точках. При этом дорога на остров (например, на метеоре из Петрозаводска) стоит от 3500 рублей.

Комфорт туристов не в приоритете

На территории музея запрещено есть и пить. Мест для отдыха — минимум, лавочек в тени практически нет. Семьи с детьми или пожилыми сталкиваются с неудобствами.

Элементарная зона с навесами, водой и мусорными контейнерами могла бы решить проблему, но её до сих пор не предусмотрели.

Недостаток информации

Несмотря на высокие цены, базовая информация о музейных объектах представлена скупо. Нет ни щитов с описаниями, ни QR-кодов, ни доступных аудиогидов. Экскурсии проводятся, но не все готовы идти в составе группы. Посетители лишены возможности осматривать экспозиции в своём темпе, отмечает туристка.

Общий итог

Кижи остаются уникальным культурным памятником, но впечатление портит коммерческий подход и слабая забота об удобстве туристов. С одной стороны — грандиозная реставрация, с другой — завышенные расценки и не до конца продуманная инфраструктура. Возвращаться сюда хочется не всем, но многие сочтут минусы несущественными.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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