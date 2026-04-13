Посадил и забыл: как вырастить горох с максимальным урожаем без лишних хлопот
Посадил и забыл: как вырастить горох с максимальным урожаем без лишних хлопот

Опубликовано: 13 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Городовой ру
Семь правил богатого урожая гороха.

Вырастить богатый урожай гороха можно без сложных сложных приемов. Автор Дзен-канала "В саду у Валентинки" рассказала о садовых лайфхаках.

1. Необязательно проращивать семена

Достаточно замочить горох на 8-12 часов или вовсе посеять сухим. Проращивание не дает значительного преимущества и может привести к загниванию семян. Полезнее слегка прогреть их при температуре до +30 °C.

2. Посадка во влажную почву

Сеять горох можно уже при +7…+10 °C. Оптимальная глубина — 3-5 см, расстояние между растениями — 3-4 см, между рядами — 30-40 см. Культура легко переносит кратковременные заморозки.

3. Минимум органики

Избыток навоза или перегноя вызывает активный рост ботвы в ущерб урожаю. Лучше вносить органику под предшественников, а самому гороху достаточно плодородной почвы.

4. Осторожно с азотом

Горох способен самостоятельно накапливать азот благодаря клубеньковым бактериям. Дополнительные азотные подкормки чаще всего не нужны и даже вредны. При необходимости можно внести фосфорно-калийные удобрения до начала цветения.

5. Нужна ли опора?

Высокорослые сорта обязательно подвязывают — это повышает урожайность. Низкорослые могут расти без опоры.

6. Прищипывание для большего урожая

После появления 6-го листа верхушку можно прищипнуть. Это стимулирует ветвление и образование большего количества стручков.

7. Своевременный сбор

Регулярное снятие зрелых стручков ускоряет формирование новых. Для зеленого горошка сбор начинают через 12-15 дней после цветения.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
