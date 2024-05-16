После таких концовок дети точно не уснут: оригинальный финал сказок шокирует даже взрослых

Практически всем в детстве на ночь мамы или бабушки читали сказки, а быть может вы и сами уже выступаете в этой роли для своего сына или дочурки. Конечно, в книгах все заканчивается хорошо и радостно, но только не в оригинальных версиях. Концовки там такие, что уснуть после них точно не получится. Скорее всего отпрыски до утра глаз не сомкнут, дрожа от испуга.

«Золушка»

Помните сказку о Золушке которую использовала злая мачеха, а сестры издевались над ней, то и дело давая очередные нелепые задания? В финале все прекрасно: принц находит возлюбленную, надевает ей потерянную хрустальную туфельку и женится на скромнице. Но оказалось, что одна деталь все-таки была упущена дабы не травмировать детскую психику.

Мать строго-настрого наказала ушлым насленицам обязательно влезть в обувь чего бы им это не стоило. Сестры так и сделали. Кто-то отрезал себе пальцы, кто-то часть пятки. А все для того, чтобы ступня уместилась в туфлю. Конечно, результата не было. Девушки только зря искалечили себе ноги.

Источник фото: Кадры м/ф «Белоснежка и семь гномов» (1937), «Золушка» (1949), «Русалочка» (1989)

«Русалочка»

Оригинал любимой «Русалочки» тоже не так радостен, как показывают в мультфильме по телевизору. В сказке Ариэль бегает по пляжу на новых ногах аки козочка, но оказалось, что на самом деле каждый шаг давался ей с огромным трудом.

Боль была невыносимая. Она будто ходила по ножам, но терпела все ради возлюбленного. Как только Эрик был околдован злой ведьмой, никаких боев за сердце принца быть уже не могло. Ариэль в конце убивает сама себя и превращается в морскую пену.

Источник фото: Кадры м/ф «Белоснежка и семь гномов» (1937), «Золушка» (1949), «Русалочка» (1989)

«Белоснежка и семь гномов»

В сказке о Белоснежке тоже не все так гладко. Злая мачеха еще до отравленного яблока пыталась убить красавицу с белоснежной кожей и правильными чертами лица. Она пыталась ее душить веревкой от платья, дарила ядовитый гребень. По итогу девушка все-таки смогла проснуться после укушенного фрукта и ее месть так называемой родственнице была жестока. Белоснежка заставила королеву танцевать на углях в раскаленной обуви, пока та не умерла.

Источник фото: Кадры м/ф «Белоснежка и семь гномов» (1937), «Золушка» (1949), «Русалочка» (1989)

«Красная Шапочка»

Любимая сказка о Красной Шапочке тоже не такая уж и безобидная. В оригинале внучка героически спасает свою бабушку из пасти волка, позвав на помощь дровосеков. Все рады и счастливы. В оригинале же волк не просто убивает бабушку. Он готовит из нее разные вкусняшки, а из крови делает напиток. Все это оставляет на столе.

Как только Шапочка приходит в гости, она с удовольствием ест свою же родную бабку, даже не замечая этого. Кошка пытается предупредить девочку, но умирает, получив тяжелым башмаком в голову от серого волка. Затем внучка ложится в постель к волку и тоже, естественно, умирает.

Источник фото: Кадры м/ф «Белоснежка и семь гномов» (1937), «Золушка» (1949), «Русалочка» (1989)