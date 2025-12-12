Повседневная интеллектуальная жизнь Петербурга XVIII века

Интеллектуальная жизнь Петербурга эпохи Просвещения протекала в специфических, часто полуофициальных формах. Её центрами были не университетские аудитории (их почти не было), но:

1. Академические собрания и публичные лекции.

Академия наук устраивала открытые заседания, где учёные представляли свои открытия. Появились и первые публичные курсы, например, лекции по естественной истории.

2. Книжные лавки и библиотеки.

На Невском проспекте открывались лавки, где можно было купить или заказать не только книги, но и запрещённые французские энциклопедии и памфлеты. В 1795 году была основана Императорская публичная библиотека (ныне РНБ), хотя для широкой публики она откроется позже.

3. Литературные салоны и кружки.

В домах образованных аристократов (княгини Е.Р. Дашковой, графа А.С. Строганова) собирались литераторы, учёные, дипломаты. Здесь читали новые произведения, спорили о политике и философии. Особую роль играли масонские ложи , которые, помимо мистики, были центрами нравственного самоусовершенствования и дискуссий о социальных идеалах.

4. Театр.

Театральные постановки, особенно комедии Д.И. Фонвизина («Недоросль», «Бригадир»), становились общественными событиями, где в сатирической форме обсуждались пороки общества и необходимость просвещения.

Важно, что эта жизнь была достоянием узкого круга — дворянства, верхушки купечества, учёных.

Для большинства горожан Просвещение оставалось абстракцией. Однако сам факт существования такой среды создавал в городе особую атмосферу, привлекавшую мыслящих людей со всей России.

