Поймана банда россиян, которые помогли незаконно поселить в России около 500 мигрантов

В Северо-Западе России прошла операция, в которой сотрудники СОБР «Гранит» вместе с полицией и УФСБ задержали шестерых человек — двоих иностранцев и четверых русских. Все они, как выяснилось, были замешаны в организации незаконной миграции. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на Росгвардию.

Главный организатор и его сын находили мигрантов из Средней Азии, которые хотели прописаться в Питере или Ленобласти. За небольшую сумму они договаривались с местными, чтобы те оформляли прописку в своих квартирах. Среди тех соучастников оказались даже двое сотрудников МФЦ.

Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, с конца 2023-го по июнь 2024 года эта банда помогла легализовать в России более 500 мигрантов. Некоторые из них после подавали на заявления на временное проживание. Сейчас четверо подозреваемых уже отправлены в СИЗО, а двое получили подписку о невыезде.