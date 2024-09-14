Городовой / Город / Поймана банда россиян, которые помогли незаконно поселить в России около 500 мигрантов
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Поймана банда россиян, которые помогли незаконно поселить в России около 500 мигрантов

14 сентября 2024 11:00
Поймана банда россиян, которые помогли незаконно поселить в России около 500 мигрантов
Поймана банда россиян, которые помогли незаконно поселить в России около 500 мигрантов
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Все понаехавшие поселились в Петербурге и Ленобласти.

В Северо-Западе России прошла операция, в которой сотрудники СОБР «Гранит» вместе с полицией и УФСБ задержали шестерых человек — двоих иностранцев и четверых русских. Все они, как выяснилось, были замешаны в организации незаконной миграции. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на Росгвардию.

Главный организатор и его сын находили мигрантов из Средней Азии, которые хотели прописаться в Питере или Ленобласти. За небольшую сумму они договаривались с местными, чтобы те оформляли прописку в своих квартирах. Среди тех соучастников оказались даже двое сотрудников МФЦ.

Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, с конца 2023-го по июнь 2024 года эта банда помогла легализовать в России более 500 мигрантов. Некоторые из них после подавали на заявления на временное проживание. Сейчас четверо подозреваемых уже отправлены в СИЗО, а двое получили подписку о невыезде.

Новости по теме
Изначально ели только богачи: история появления мороженого, которое в России сделали в сто раз вкуснее Изначально ели только богачи: история появления мороженого, которое в России сделали в сто раз вкуснее 14 сентября 2024 11:00
Пляжи России, которые не уступают Мальдивам: топ мест с белым песком и бирюзовой водой Пляжи России, которые не уступают Мальдивам: топ мест с белым песком и бирюзовой водой 14 сентября 2024 11:00
Обыденные вещи для России, о которых мечтают в Европе: дачи, участковые врачи и централизованное отопление Обыденные вещи для России, о которых мечтают в Европе: дачи, участковые врачи и централизованное отопление 14 сентября 2024 11:00
Ключевская Сопка и другие: самые впечатляющие вулканы России, которые стоит посетить Ключевская Сопка и другие: самые впечатляющие вулканы России, которые стоит посетить 14 сентября 2024 11:00
4 города России, которые меня поразили: что посмотреть кроме Москвы и Питера — личный путеводитель 4 города России, которые меня поразили: что посмотреть кроме Москвы и Питера — личный путеводитель 14 сентября 2024 11:00
Автор:
Ольга Хромова
Город Происшествие
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».