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Прадед Пушкина и мастер военного дела: где в Ленинградской области найти усадьбу Абрама Ганнибала

Опубликовано: 8 мая 2025 20:31
Абрам Ганнибал, дом
Прадед Пушкина и мастер военного дела: где в Ленинградской области найти усадьбу Абрама Ганнибала
Городовой ру/ globallookpress/ Russian Look

Родственник великого писателя посвятил свою жизнь служению России, а свои последние дни провел в Ленинградской области.

Абрам Петрович Ганнибал был прадедом Александра Пушкина. Его жизнь достойна экранизации: выходец из Эфиопии стал приближенным Петра Великого, попал в ссылку и вновь был возвращен ко двору.

Откуда он родом и как попал в Россию

Точная родина Абрама Ганнибала до сих пор вызывает споры, но большинство историков сходятся на том, что он родился примерно в 1696–1697 годах в районе Северной Эфиопии. По одной из версий, он был сыном местного князя или вождя, а в детстве попал в плен к туркам и оказался в Константинополе. Там его купили и привезли в Россию как подарок для Петра I.

Жизнь при Петре Великом

Петр сразу проявил к мальчику особое внимание. Он крестил его, дал имя Абрам в честь знаменитого полководца Ганнибала, и сам стал его наставником. Абрам жил при дворе, сопровождал царя во всех походах, и выполнял важные поручения, включая секретные.

Уже в 1709 году он участвовал в Полтавской битве, а в 1716 году поехал с Петром в Европу, где обучался военному делу и инженерии во Франции. Там он даже служил в армии, участвовал в войне, был ранен и дослужился до капитана.

Карьера и служба в России

Вернувшись в Россию в 1723 году, Абрам Ганнибал стал офицером инженерных войск и преподавал молодым офицерам математику и военное дело. Он был одним из самых образованных людей своего времени.

Однако после смерти Петра I его положение ухудшилось, он был сослан сначала в Казань, а затем в Сибирь, где занимался строительством крепостей на границе с Китаем. Ситуация изменилась после воцарения императрицы Елизаветы Петровны, которая вернула ему дворянство, дала имения и назначила на высокие должности.

Личная жизнь

Первый брак с Евдокией Диопер был сложным: она была гречанкой и имела любовника, что привело к скандалу и осуждению. Во второй раз Абраму повезло: он женился на Христине фон Шеберг, и у них появилось много детей. Один из них — Осип Ганнибал является отцом матери Пушкина.

Наследие и память

Имя Абрама Ганнибала связано с усадьбой «Суйда», где он провел свои последние дни. Сегодня в доме открыт музей: здесь собраны уникальные вещи прадеда Пушкина — книги из его библиотеки, бронзовый подсвечник, табакерка и даже серебряная чайная ложка. Находится музей в поселке «Суйда» в Гатчинском районе Ленинградской области.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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