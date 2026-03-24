Правда ли, что Ладожское озеро раньше было морем?

Ладожское озеро действительно имело морское прошлое. Около 300–400 миллионов лет назад территория, где сейчас расположено озеро, была покрыта морем. В этот период здесь формировались осадочные породы: песчаники, пески, глины и известняки, которые сегодня составляют толщу над кристаллическим фундаментом из гранитов, гнейсов и диабазов.
Как озеро стало частью морского бассейна
В более поздние эпохи, после оледенений, Ладожская котловина неоднократно соединялась с морскими и озёрными бассейнами. Например, около 14 тысяч лет назад, после освобождения от ледника южной части Ладожской котловины, здесь сначала образовалось приледниковое озеро со стоком в Балтийское ледниковое озеро. По мере подъёма уровня Балтийского ледникового озера Ладога стала его частью не позднее 13 300 лет назад.
После освобождения от ледника северной части Карельского перешейка около 12 200 лет назад озёра стали сообщаться через широкий пролив на севере современного перешейка — Хейниокский пролив.
Около 10 300 лет назад отступление ледника в центральной Швеции открыло проливы в районе современной горы Биллинген. Это привело к спуску Балтийского ледникового озера на 25–28 метров до уровня моря в течение нескольких лет. В котловину Балтики проникли морские воды мирового океана, сформировав солоноводные условия стадии Иольдиевого моря. С этого момента Ладожское озеро обособляется от Балтики.
С началом Анциловой стадии около 9500 лет назад произошёл подъём уровня Балтийского бассейна на 15–20 метров, что привело к повторному объединению бассейнов через Хейниокский пролив. Продолжающийся подъём уровня Анцилового озера вызвал трансгрессию Ладожского озера около 9300–9200 лет назад, особенно выраженную в южной части современного бассейна.
Окончательное обособление
Около 9000 лет назад появление реки Дана в районе современного пролива Большой Бельт вызвало постепенное падение уровня Анцилового озера, который достиг уровня моря. В это время Ладога вновь обособляется от Балтийского бассейна, а её уровень опускается значительно ниже современных отметок. Хейниокский пролив обсыхает, и на севере Карельского перешейка появляются современные озёра.
Окончательное обособление Ладожского озера произошло благодаря изостатическому подъёму суши. Земная кора, освободившись от тяжести ледника, начала медленно «всплывать». Поднятие территории Карельского перешейка привело к образованию возвышенности, которая отделила ладожские воды от Балтийского бассейна.