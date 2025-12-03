Правда ли, что Петербург скопировали с Амстердама? Европейские прототипы и русская новизна

Пётр действительно восхищался голландскими городами, но Петербург стал синтезом разных европейских традиций:
- От Амстердама взяли каналы и фасады «образцовых» домов
- От Венеции — идею города на воде
- От Стокгольма — бастионную систему
- От Парижа — трёхлучевую планировку улиц.
Но была и принципиальная новизна. Ни один европейский город не строился так системно — с едиными архитектурными нормативами, жёстким зонированием, обязательным каменным строительством.
Петербургская строгая перспектива улиц, подчинение частных владений общему плану — это был уникальный градостроительный эксперимент. Даже кирпич здесь производили по особым стандартам — уже к 1720-м годам местные заводы полностью обеспечивали нужды строительства.