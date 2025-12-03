Городовой / Учеба / Правда ли, что Петербург скопировали с Амстердама? Европейские прототипы и русская новизна
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Правда ли, что Петербург скопировали с Амстердама? Европейские прототипы и русская новизна

Опубликовано: 3 декабря 2025 13:11
Это распространённое заблуждение.

Пётр действительно восхищался голландскими городами, но Петербург стал синтезом разных европейских традиций:

  • От Амстердама взяли каналы и фасады «образцовых» домов
  • От Венеции — идею города на воде
  • От Стокгольма — бастионную систему
  • От Парижа — трёхлучевую планировку улиц.

Но была и принципиальная новизна. Ни один европейский город не строился так системно — с едиными архитектурными нормативами, жёстким зонированием, обязательным каменным строительством.

Петербургская строгая перспектива улиц, подчинение частных владений общему плану — это был уникальный градостроительный эксперимент. Даже кирпич здесь производили по особым стандартам — уже к 1720-м годам местные заводы полностью обеспечивали нужды строительства.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
