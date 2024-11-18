Православный календарь на 2025 год: рассказываем, в какие даты будут посты

Теперь точно ни об этом не забудете.

Православный календарь — это подробное расписание церковных праздников, постов и дней поминовения усопших. Он помогает верующим ориентироваться в духовной жизни и соблюдать установленные традиции. Вот даты православных постов 2025 года, собранные в одном месте.

Многодневные посты:

Великий пост: с 3 марта по 19 апреля — подготовка к Пасхе (20 апреля).

Рождественский пост: с 28 ноября по 6 января — подготовка к Рождеству Христову (7 января).

Петров пост: с 16 июня по 11 июля — подготовка ко Дню апостолов Петра и Павла (12 июля).

Успенский пост: с 14 августа по 27 августа — подготовка к Успению Пресвятой Богородицы (28 августа).

Однодневные посты:

Крещенский сочельник: 18 января.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: 11 сентября.

Воздвижение Креста Господня: 27 сентября.

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