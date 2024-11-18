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Православный календарь на 2025 год: рассказываем, в какие даты будут посты

18 ноября 2024 14:30
Православный календарь на 2025 год: рассказываем, в какие даты будут посты
Православный календарь на 2025 год: рассказываем, в какие даты будут посты
Legion-Media

Теперь точно ни об этом не забудете.

Православный календарь — это подробное расписание церковных праздников, постов и дней поминовения усопших. Он помогает верующим ориентироваться в духовной жизни и соблюдать установленные традиции. Вот даты православных постов 2025 года, собранные в одном месте.

Многодневные посты:

  • Великий пост: с 3 марта по 19 апреля — подготовка к Пасхе (20 апреля).
  • Рождественский пост: с 28 ноября по 6 января — подготовка к Рождеству Христову (7 января).
  • Петров пост: с 16 июня по 11 июля — подготовка ко Дню апостолов Петра и Павла (12 июля).
  • Успенский пост: с 14 августа по 27 августа — подготовка к Успению Пресвятой Богородицы (28 августа).

Однодневные посты:

  • Крещенский сочельник: 18 января.
  • Усекновение главы Иоанна Предтечи: 11 сентября.
  • Воздвижение Креста Господня: 27 сентября.

Ранее «Городовой» писал, на какие курорты в Египте стоит обратить внимание петербуржцам этой зимой.

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Автор:
Ксения Беловицкая
Общество Праздники
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