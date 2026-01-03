Городовой / Город / Праздники начались, а деньги закончились: бухгалтер объяснила, как дожить до февральской зарплаты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Аватар 3»: когда петербуржцам покажут кино про синих человечков Общество
«Не ниже +18 °C»: как петербуржцам отстаивать права, когда управляющая компания не справляется Город
Первенец 2026‑го выбрал «девятку»: первый младенец года родился в роддоме №9 Город
Терморегуляция и физиология: кому противопоказан постоянный подогрев сидений Общество
Хрущёвкам назначили омоложение: в Петербурге вступил в силу закон о реновации Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Праздники начались, а деньги закончились: бухгалтер объяснила, как дожить до февральской зарплаты

Опубликовано: 3 января 2026 21:30
 Проверено редакцией
Праздники начались, а деньги закончились: бухгалтер объяснила, как дожить до февральской зарплаты
Праздники начались, а деньги закончились: бухгалтер объяснила, как дожить до февральской зарплаты
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В связи с сокращённым числом рабочих дней в январе авансовые выплаты могут быть ниже обычного.

В период новогодних праздников рекомендуется особенно внимательно подходить к планированию финансов, учитывая возможные колебания поступлений.

Главный совет — формировать бюджет, опираясь только на уже поступивший доход, не рассчитывая на ожидаемые суммы.

Такой подход помогает избежать ненужных долгов и сохранять устойчивость в случаях внеплановых расходов.

Ведущий бухгалтер коммуникационного агентства PR Partner Екатерина Анишина в беседе с «Лентой.ру» посоветовала разделить все будущие траты на три группы: обязательные (например, коммунальные платежи, погашение кредитов, еда), праздничные (подарки, угощения), а также расходы, которые предстоят в январе.

Для каждой категории полезно заранее определить чёткий предел и не выходить за установленные рамки. Особенно удобно использовать раздельные банковские карты или метод «конвертов» с наличными.

«Следует помнить, что праздничные траты не должны превышать 20–30% декабрьского дохода после уплаты всех обязательных платежей», — отмечает Екатерина Анишина.

В условиях новогодних выходных важно учитывать график выплат.

Это обстоятельство может приводить к тому, что доход, который обычно поступает уже в январе, окажется полученным заранее, и его легко спутать со «свободными» деньгами для праздничных расходов.

Однако такие средства предназначены для покрытия январских обязательств. Важное правило — не относиться к этой выплате как к дополнительному доходу.

Январь в связи с небольшим количеством рабочих дней нередко сопровождается уменьшенным размером аванса.

Если компания рассчитывает аванс, исходя из реально отработанных дней, сумма может оказаться заметно меньше привычной.

Хотя первая часть зарплаты может быть ниже стандартной, общий доход за месяц останется прежним

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью