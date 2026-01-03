Праздники начались, а деньги закончились: бухгалтер объяснила, как дожить до февральской зарплаты

В период новогодних праздников рекомендуется особенно внимательно подходить к планированию финансов, учитывая возможные колебания поступлений.
Главный совет — формировать бюджет, опираясь только на уже поступивший доход, не рассчитывая на ожидаемые суммы.
Такой подход помогает избежать ненужных долгов и сохранять устойчивость в случаях внеплановых расходов.
Ведущий бухгалтер коммуникационного агентства PR Partner Екатерина Анишина в беседе с «Лентой.ру» посоветовала разделить все будущие траты на три группы: обязательные (например, коммунальные платежи, погашение кредитов, еда), праздничные (подарки, угощения), а также расходы, которые предстоят в январе.
Для каждой категории полезно заранее определить чёткий предел и не выходить за установленные рамки. Особенно удобно использовать раздельные банковские карты или метод «конвертов» с наличными.
«Следует помнить, что праздничные траты не должны превышать 20–30% декабрьского дохода после уплаты всех обязательных платежей», — отмечает Екатерина Анишина.
В условиях новогодних выходных важно учитывать график выплат.
Это обстоятельство может приводить к тому, что доход, который обычно поступает уже в январе, окажется полученным заранее, и его легко спутать со «свободными» деньгами для праздничных расходов.
Однако такие средства предназначены для покрытия январских обязательств. Важное правило — не относиться к этой выплате как к дополнительному доходу.
Январь в связи с небольшим количеством рабочих дней нередко сопровождается уменьшенным размером аванса.
Если компания рассчитывает аванс, исходя из реально отработанных дней, сумма может оказаться заметно меньше привычной.
Хотя первая часть зарплаты может быть ниже стандартной, общий доход за месяц останется прежним
