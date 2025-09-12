Городовой / Автоновости / Обучение подорожало на 20%: когда права станут роскошью, а дефицит водителей — нормой
Обучение подорожало на 20%: когда права станут роскошью, а дефицит водителей — нормой

Опубликовано: 12 сентября 2025 20:13
Автошкола
globallookpress/Shatokhina Natalia

Обучение в автошколах по всей России резко подорожало, достигнув в среднем 44 153 рублей за курс к июлю 2025 года. Это почти на 20% больше, чем годом ранее.

В Москве автошкола обойдется теперь около 60 тыс. рублей. Петербург занимает второе место по дороговизне — 55,8 тыс. рублей.

Наиболее затратно получать права в Северо-Западном и Дальневосточном округах (60-65 тыс. рублей), а дешевле всего — в Приволжском и Северо-Кавказском (16-24 тыс. рублей).

Что стоит за цифрами

Средняя цена курса вождения в России достигла 44 153 рублей, что на 20,2% выше прошлогодних показателей.

Как пишет «Газета.Ru», стремительный рост ставит перед многими трудный выбор: либо отказаться от мечты о правах, либо искать более доступные регионы для обучения.

Кстати, рост цен на обучение происходит одновременно с дефицитом профессиональных водителей.

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
