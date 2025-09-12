Обучение подорожало на 20%: когда права станут роскошью, а дефицит водителей — нормой

Новости по теме

Получить права станет намного дешевле: в Петербурге хотят отказаться от обязательного обучения в автошколе

Перейти

В Петербурге цены на обучение в автошколах выросли в три раза: депутаты взяли происходящее под контроль

Перейти

39 минут до Твери и 16 остановок: какие регионы охватит новая высокоскоростная дорога из Петербурга в Москву

Перейти

«Золотой участок» М-11: россияне жалуются на рост цен поездки из Москвы в Петербург

Перейти

Цены вырастут: эксперты оценили, как новые правила бронирования повлияют на стоимость отдыха в Петербурге

Перейти