Обучение подорожало на 20%: когда права станут роскошью, а дефицит водителей — нормой

В Москве автошкола обойдется теперь около 60 тыс. рублей. Петербург занимает второе место по дороговизне — 55,8 тыс. рублей.
Наиболее затратно получать права в Северо-Западном и Дальневосточном округах (60-65 тыс. рублей), а дешевле всего — в Приволжском и Северо-Кавказском (16-24 тыс. рублей).
Что стоит за цифрами
Средняя цена курса вождения в России достигла 44 153 рублей, что на 20,2% выше прошлогодних показателей.
Как пишет «Газета.Ru», стремительный рост ставит перед многими трудный выбор: либо отказаться от мечты о правах, либо искать более доступные регионы для обучения.
Кстати, рост цен на обучение происходит одновременно с дефицитом профессиональных водителей.