Призрак винного погреба: солдаты, золото и потерянный след на Васильевском острове в Петербурге

История дома на Васильевском острове, некогда принадлежавшего семье Альберта Михайловича Соловейчика, — это не просто рассказ о каменном строении.

Это переплетение судеб, где богатство, благотворительность, трагедия и долгое эхо прошлого сливаются воедино, оставляя после себя вопросы и загадки.

От купеческого рода к вершинам банковского Олимпа

Корни семьи Соловейчик уходят в многодетное купеческое семейство Йохеля Ореловича Соловейчика.

Среди его семерых детей, получивших прекрасное образование, Альберт Михайлович выбрал путь фармацевта. Однако, судьба уготовила ему иное — приглашение в отделение Сибирского Торгового банка в Петербурге.

Успех не заставил себя ждать, и вскоре Альберт Михайлович не только возглавил отделение, но и стал председателем правления банка, прослужив на этом посту до самой смерти в 1900 году.

Его женой была Екатерина Сергеевна, племянница известного финансиста Леона Моисеевича Розенталя. Единственный сын пары, Михаил Альбертович, продолжил семейное дело, заняв пост директора Сибирского Торгового банка через 12 лет после кончины отца.

Роковое наследство и зловещие предзнаменования

Михаил Альбертович стал владельцем дома на Большом проспекте Васильевского острова, 3, в 1907 году. Этот дом стал свидетелем как семейного счастья, так и грядущих потрясений.

Михаил Альбертович был женат на Алисе Яковлевне, с которой у них родились тройняшки — близняшки Елена и Лидия, а также сын Георгий.

Однако, счастье было недолгим. За год до роковых событий 1917 года Михаил Альбертович скончался, оставив Алису Яковлевну одну с тремя детьми.

Госпиталь в подвале и «питье» для солдат

В годы Первой мировой войны, как вспоминала английская гувернантка, работавшая в семье, Алиса Яковлевна проявила истинное мужество.

«В годы Первой Мировой Алиса Яковлевна (жена Михаила Альбертовича) организовала в подвале своего дома госпиталь», — говорится в воспоминаниях.

Вместе с детьми, которым на тот момент было всего 15 лет, она ухаживала за ранеными. Даже после смерти мужа в 1916 году, госпиталь продолжал функционировать.

После революции, в 1918 году, дом Соловейчиков подвергся нападению.

«12 солдат, которые лечились в госпитале Алисы Яковлевны Соловейчик, вспомнив дом и главное то, что в здесь был один из лучших винных погребов в городе, явились и потребовали отдать им «питье», — приводит слова гувернантки статья.

Семья была вынуждена запереться в комнате наверху, пока солдаты уничтожали запасы.

Бегство из России и потерянные судьбы

В том же 1918 году Алиса Яковлевна с детьми и гувернанткой покинула Россию, уехав в Великобританию. Сын Георгий стал известным журналистом и специалистом по международным отношениям. Судьба же близняшек, Елены и Лидии, окутана тайной.

По одной версии, они вместе с матерью перебрались во Францию и стали переводчицами. По другой — остались в Петрограде, поступили в университет, и след их, как и след Лидии, вышедшей замуж за Карла Моисеевича Шура, теряется.

Эта загадка вновь всплыла в 2018 году, когда на аукционе в Париже были выставлены портреты Михаила и Алисы Соловейчик. Владелицей оказалась Алисия, правнучка Соловейчиков, потомок дочерей.

Этот факт породил новые вопросы: выехали ли девочки из России вместе с матерью, или их потомки эмигрировали позже?

Трагический финал и отголоски прошлого

Судьба сестры Михаила Альбертовича, Эммы Альбертовны, сложилась трагически.

Вместе с мужем, юристом Максимом Львовичем Лунцем, служившим также в Сибирском Торговом банке, и детьми, она эмигрировала из России в Германию, а затем в Ниццу, спасаясь от нацистских преследований.

Однако, в Ницце их выдали гестапо. Эмма Альбертовна и её дочь Екатерина Максимовна погибли в Освенциме. Выжить удалось лишь сыну, Альберту Максимовичу Лунцу.

Сестра Вера Альбертовна, напротив, выбрала путь педагога. Вместе с Надеждой Константиновной Крупской она занималась организацией первых детских садов и прожила долгую жизнь, скончавшись в Москве в 1955 году.

В советское время дом Соловейчиков был обычным жилым домом. В 2007 году его решили переоборудовать под мини-отель, но работы не велись, и здание постепенно приходило в запустение.

Сегодня в бывшем подвальном помещении, где, вероятно, располагался госпиталь и винный погреб, находится маникюрный салон — последний штрих в истории дома, где переплелись судьбы, богатство и неразгаданные тайны.