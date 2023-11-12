Вовсе не лук и бекон: этот дешевый продукт сделает котлеты сочными и нежными

Что добавить в фарш к котлетам, чтобы были сочными

Не каждая хозяйка может похвастаться эталонными котлетами, которые чуть ли не разрываются от сока. Некоторые специально кладут в фарш сливочное масло, много лука или бекона, чтобы сделать биточки более аппетитными.

Однако догадливые кулинары используют совершенно другой продукт. Именно благодаря ему мясные деликатесы даже дома получаются под стать блюдам из самого дорогого ресторана.

На 800 граммов фарша понадобится 200 граммов свиного шпика, который и сделает котлеты сочными. Его необходимо взбить с 80 миллилитрами воды и только после этого смешать с мясом. Вы удивитесь, как много сока будет внутри каждого биточка после жарки, пишет автор блога «Правильно, готовим!»

Источник фото: Photo by Elena Leya on Unsplash