Бег сквозь времена: почему «Пушкин — Петербург» — больше, чем просто марафон

Этот забег не просто гонка, а настоящее путешествие длиной в столетие, которое до сих пор собирает тысячи людей и вдохновляет всех любителей бега.

Пробег «Пушкин — Петербург» — это не просто забег. Это одна из самых старых и знаменитых беговых традиций России и всей Европы.

Начавшись в 1923 году, он стал настоящим символом петербургской легкой атлетики и сохраняет статус рекордсмена по возрасту среди марафонов.

История в простых словах

Все началось 14 октября 1923 года, когда группа из 20 человек вышла на старт в поселке Тярлево (сейчас он в Пушкинском районе). Они бежали почти 30 километров до центра Петербурга.

Интересно, что сначала забег проводился в обратном направлении — из Петербурга в Пушкин, но со временем все поменяли.

За свою долгую историю пробег отменяли всего пять раз. Самые серьезные перерывы пришлись на годы Великой Отечественной войны, в 1949 году и в пандемию 2020 года, сообщает marathonec.ru.

Но каждый раз бег возвращался, как будто возвращалась традиция, которая связывает прошлое и настоящее города.

Что делает пробег таким особенным?

Во-первых, это не просто городской забег — это путешествие по истории.

Маршрут проходит от уютного Пушкина через Московский проспект, мимо Пулковских авиалиний, вдоль Невского проспекта и заканчивается на главной площади города.

Во-вторых, маршрут достаточно быстрый, благодаря чему и профессионалы, и любители могут ставить личные рекорды.

Легендарные рекорды и герои

Особенной страницей в истории пробега стала эра рекорда Леонида Тихонова, поставленного в 1988 году. Он пробежал 30 км за 1 час 29 минут 55 секунд — рекорд, который до сих пор не побит, пишет Фонтанка.

На эти цифры ориентируются и современные спортсмены. В 2024 году самый быстрый бегун прибежал чуть медленнее — за 1 час 31 минуту.

Что ждет участников сегодня?

В 2025 году забег собрал уже более 11 тысяч участников из 126 городов России и 10 стран мира — рекордное количество за всю историю.

На выбор предлагаются разные дистанции: от небольшой "пятёрки" для начинающих до полной классической дистанции марафона для профессионалов, пишет pushkin-run.ru.

Финалом для всех станет заветная Дворцовая площадь — место, где неизменно сходятся бегуны после своего пути.

Организаторы стараются, чтобы пробег оставался и историческим путешествием, и спортивным праздником для всех.

В этом году титульным спонсором выступил банк ВТБ, который выделил призовой фонд в 2 миллиона рублей.

По 500 тысяч получат победители мужской и женской дистанции, а того, кто сможет покорить действующий рекорд Петербургского марафона, ждет специальный приз – 1 миллион рублей.

7 сентября 2025 года мероприятие ждет всех, кто готов испытать себя, вдохновиться историей и стать частью легенды.