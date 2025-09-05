Бег сквозь времена: почему «Пушкин — Петербург» — больше, чем просто марафон

Пробег «Пушкин — Петербург» — это не просто забег. Это одна из самых старых и знаменитых беговых традиций России и всей Европы.
Начавшись в 1923 году, он стал настоящим символом петербургской легкой атлетики и сохраняет статус рекордсмена по возрасту среди марафонов.
История в простых словах
Все началось 14 октября 1923 года, когда группа из 20 человек вышла на старт в поселке Тярлево (сейчас он в Пушкинском районе). Они бежали почти 30 километров до центра Петербурга.
Интересно, что сначала забег проводился в обратном направлении — из Петербурга в Пушкин, но со временем все поменяли.
За свою долгую историю пробег отменяли всего пять раз. Самые серьезные перерывы пришлись на годы Великой Отечественной войны, в 1949 году и в пандемию 2020 года, сообщает marathonec.ru.
Но каждый раз бег возвращался, как будто возвращалась традиция, которая связывает прошлое и настоящее города.
Что делает пробег таким особенным?
Во-первых, это не просто городской забег — это путешествие по истории.
Маршрут проходит от уютного Пушкина через Московский проспект, мимо Пулковских авиалиний, вдоль Невского проспекта и заканчивается на главной площади города.
Во-вторых, маршрут достаточно быстрый, благодаря чему и профессионалы, и любители могут ставить личные рекорды.
Легендарные рекорды и герои
Особенной страницей в истории пробега стала эра рекорда Леонида Тихонова, поставленного в 1988 году. Он пробежал 30 км за 1 час 29 минут 55 секунд — рекорд, который до сих пор не побит, пишет Фонтанка.
На эти цифры ориентируются и современные спортсмены. В 2024 году самый быстрый бегун прибежал чуть медленнее — за 1 час 31 минуту.
Что ждет участников сегодня?
В 2025 году забег собрал уже более 11 тысяч участников из 126 городов России и 10 стран мира — рекордное количество за всю историю.
На выбор предлагаются разные дистанции: от небольшой "пятёрки" для начинающих до полной классической дистанции марафона для профессионалов, пишет pushkin-run.ru.
Финалом для всех станет заветная Дворцовая площадь — место, где неизменно сходятся бегуны после своего пути.
Организаторы стараются, чтобы пробег оставался и историческим путешествием, и спортивным праздником для всех.
В этом году титульным спонсором выступил банк ВТБ, который выделил призовой фонд в 2 миллиона рублей.
По 500 тысяч получат победители мужской и женской дистанции, а того, кто сможет покорить действующий рекорд Петербургского марафона, ждет специальный приз – 1 миллион рублей.
7 сентября 2025 года мероприятие ждет всех, кто готов испытать себя, вдохновиться историей и стать частью легенды.