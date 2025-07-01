Экстремальное обновление: что нового появится на Крестовском острове для посетителей

«Диво-остров», любимый парк аттракционов петербуржцев, готовится к масштабным обновлениям. Уже в этом году посетителей ждет захватывающая новинка — другое колесо обозрения, которое обещает поднять впечатления на совершенно иной уровень.

Владелец парка, Владимир Подвальный, поделился с «Фонтанкой» радостной новостью:

«Новое колесо обозрения на Крестовском острове заработает уже в этом году».

Прощание с легендой: Старое колесо уходит на заслуженный отдых

Существующее колесо обозрения, которое уже много лет радует горожан панорамными видами, уйдет в прошлое.

«Нашему колесу много лет, решили старое продать, новое поставить», — пояснил Владимир Подвальный.

Это решение — не просто замена устаревшего оборудования, а шаг к созданию еще более современного и привлекательного парка развлечений. Старое колесо демонтируют и, скорее всего, продадут новым владельцам, чтобы оно продолжало радовать посетителей в другом месте.

Высота — это не предел: 70 метров над городом

Новое колесо обозрения поражает своими масштабами. Высота аттракциона составит целых 70 метров, что значительно выше предшественника.

Это означает, что посетители смогут насладиться еще более захватывающими и впечатляющими видами на Санкт-Петербург и его окрестности. Аттракцион изготавливается в Китае, что позволяет использовать самые современные технологии и обеспечить высокий уровень безопасности.

Инвестиции в будущее: Неизвестная цена новых впечатлений

Владимир Подвальный не стал раскрывать сумму инвестиций в установку нового аттракциона. Однако очевидно, что это — значительные вложения в развитие парка и создание новых возможностей для развлечений петербуржцев и гостей города.

Без лишних слов: Просто колесо обозрения

Интересно, что новое колесо обозрения не получит какого-то специального, запоминающегося названия. Это — просто современный, впечатляющий аттракцион, который говорит сам за себя. Его главная цель — дарить посетителям незабываемые эмоции и панорамные виды на город.

Ребрендинг экстремальности: «Великолукский комбинат» становится «Высшим пилотажем»

Помимо установки нового колеса обозрения, «Диво-остров» готовит еще один сюрприз — ребрендинг американских горок.

Сейчас аттракцион носит название «Великолукский комбинат», но скоро он будет переименован в «Высший пилотаж». Это изменение — не просто смена названия, а отражение новой концепции аттракциона, в конструкции которого присутствуют элементы военной тематики.

А вот название американских горок поменяется. Каким оно будет пока неизвестно.