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Проверьте себя: угадайте фильм по месту съёмок!

Опубликовано: 29 июля 2025 21:32
Кино
Проверьте себя: угадайте фильм по месту съёмок!
Городовой ру/ кадры из фильмов: «Мстители: Эра Альтрона», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Мамма Мия!», «Звуки музыки»

Тест для киноманов: угадай фильм по знаменитой локации

Кино — это не только сюжет и актёры, но и атмосфера, которую создают уникальные места съёмок.

От древних городов до диких пустынь — каждый фильм оставляет свой след в памяти зрителей и на карте мира.

Наш тест поможет вам проверить знания и узнать, где снимались культовые сцены, возможно, вдохновит на новые путешествия.

Автор:
Ксения Пронина
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