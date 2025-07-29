Проверьте себя: угадайте фильм по месту съёмок!

Тест для киноманов: угадай фильм по знаменитой локации

Кино — это не только сюжет и актёры, но и атмосфера, которую создают уникальные места съёмок.

От древних городов до диких пустынь — каждый фильм оставляет свой след в памяти зрителей и на карте мира.

Наш тест поможет вам проверить знания и узнать, где снимались культовые сцены, возможно, вдохновит на новые путешествия.