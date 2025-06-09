Тайны подземки: Раскройте секреты петербургского метро в нашем увлекательном тесте!

Петербургское метро – это не просто средство передвижения, это целый мир со своими тайнами, легендами и скрытыми уголками.

Его станции словно жемчужины украшают подземные дворцы Северной столицы, каждая из которых имеет свою неповторимую историю и архитектурный облик.

Если вы – настоящий ценитель петербургской подземки, уверены, что знаете все ее закоулки, то готовы ли проверить свои знания? Тогда добро пожаловать в наш увлекательный тест!

Мы предлагаем вам окунуться в мир станций метро и определить, какие из них реально существуют, а какие – нет. Будьте внимательны – ведь названия ложных станций будут очень похожи на настоящие! Готовы ли вы отправиться в это захватывающее путешествие по подземным тоннелям Петербурга? Тогда вперед!