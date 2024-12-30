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Таинственные Авдошки: снежные люди у Малой Вишеры

30 декабря 2024 23:01
Таинственный снежный человек, бродящий по заснеженному лесу
Таинственные Авдошки: снежные люди у Малой Вишеры
Городовой ру

Ехать в тайгу больше не надо.

В лесах неподалеку от поселка Малая Вишера таится загадка, которую местные жители рассказывают с налетом таинственности. Здесь, среди густых деревьев и укромных троп, якобы обитают необычные существа — снежные люди, которых называют Авдошками.

Легенда берет начало из рассказов о женщине по имени Авдотья. Говорят, она долго не могла найти себе спутника жизни, а когда отчаялась, ушла в лес, где будто бы поселилась в норе. С тех пор ее никто не видел.

Но через несколько лет жители близлежащих деревень стали замечать в лесу странных волосатых существ, напоминающих снежных людей. Кто-то утверждал, что видел среди них саму Авдотью, и поговаривали, будто она нашла свое счастье с неведомым существом и даже родила потомство. Этих существ, в честь женщины, стали называть Авдошками.

Долгие годы рассказы о них передавались из уст в уста, а лес, где якобы обитают эти загадочные создания, стал объектом пристального внимания любителей мистики. Некоторые уверяют, что в чаще можно услышать странные звуки и встретить необычные следы, напоминающие человеческие, но значительно большего размера.

Как добраться: отправляйтесь в посёлок Малая Вишера, а дальше — в окрестный лес. Только будьте осторожны: мало ли кто там действительно живет...

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Автор:
Максакова Яна
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