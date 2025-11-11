Пулково включило зимний тариф и петербуржцы отправились в аэропорт на карете

Пассажиры Пулково воспользовались конной каретой на территории аэропорта после введения зимнего тарифа.

После того как в петербургском аэропорту вступили в силу новые зимние расценки на стоянку, на территории парковки заметили необычную картину.

Среди машин двигалась изящная карета, запряжённая чёрной лошадью. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, предоставив видео с места событий.

Пассажиры обратили внимание на белую повозку с черной лошадью, которая ехала по общим дорогам, как и автомобили.

Смена тарифов на автопарковку произошла с началом ноября. Новые цены затронули стоянки под номерами Р4, Р8 и Р13.

Суточная стоимость стоянки составляет от 1100 рублей, недельная – от 7 тысяч, в зависимости от выбранной площадки и тарифа. Парковочный комплекс Пулково насчитывает семь зон, включая зону Р0 для бесплатной стоянки.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены бесплатные парковочные места на всех парковках.

Ранее сообщалось, что изменение тарифов сделает пребывание некоторых машин дешевле, особенно в отдельных секторах. Решение изменить расценки вступило в силу с 1 ноября. В социальных сетях пользователи активно обсуждают произошедшее и делятся роликами необычной процессии.