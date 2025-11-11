Городовой / Город / Пулково включило зимний тариф и петербуржцы отправились в аэропорт на карете
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Это такой мем»: астролог рассказала о том, почему ретроградный Меркурий — это не шутки Общество
Четыре единицы в календаре и цены падают: в честь 11.11 российские авиакомпании распродают билеты за копейки Город
14 ноября Эрмитаж обновится: мобильный сайт сменит лицо Город
Солнечный шквал дотянется до Невы: Петербург накроет буря высшего разряда, и ночь может вспыхнуть северным сиянием Город
Китайский цифровой барьер: почему Google Maps не поможет найти дорогу в Поднебесной Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Пулково включило зимний тариф и петербуржцы отправились в аэропорт на карете

Опубликовано: 11 ноября 2025 14:45
Пулково включило зимний тариф и петербуржцы отправились в аэропорт на карете
Пулково включило зимний тариф и петербуржцы отправились в аэропорт на карете
Городовой ру

Пассажиры Пулково воспользовались конной каретой на территории аэропорта после введения зимнего тарифа.

После того как в петербургском аэропорту вступили в силу новые зимние расценки на стоянку, на территории парковки заметили необычную картину.

Среди машин двигалась изящная карета, запряжённая чёрной лошадью. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, предоставив видео с места событий.

Пассажиры обратили внимание на белую повозку с черной лошадью, которая ехала по общим дорогам, как и автомобили.

Смена тарифов на автопарковку произошла с началом ноября. Новые цены затронули стоянки под номерами Р4, Р8 и Р13.

Суточная стоимость стоянки составляет от 1100 рублей, недельная – от 7 тысяч, в зависимости от выбранной площадки и тарифа. Парковочный комплекс Пулково насчитывает семь зон, включая зону Р0 для бесплатной стоянки.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены бесплатные парковочные места на всех парковках.

Ранее сообщалось, что изменение тарифов сделает пребывание некоторых машин дешевле, особенно в отдельных секторах. Решение изменить расценки вступило в силу с 1 ноября. В социальных сетях пользователи активно обсуждают произошедшее и делятся роликами необычной процессии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью