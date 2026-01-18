Пушистая драма в Металлострое: померанский шпиц стал жертвой страшной схватки

В поселке Металлострой произошел инцидент: крупная собака напала на маленького померанского шпица. По словам хозяйки пострадавшего животного, Светланы Андреевой, в момент случившегося рядом был только её девятилетний сын, который выгуливал питомца. В результате владельцы сразу же обратились за помощью к ветеринарам, чтобы спасти жизнь псу.

После нападения животное доставили в лечебницу. На лечение уже потрачено свыше 47 тысяч рублей, но эта сумма, как отметила хозяйка, не станет окончательной из-за тяжести состояния. Она рассказала:

«Собака подошла сзади, напала и стала его трепать, грызть. Сейчас наша собака находится в клинике на очень дорогостоящем лечении, которое будет стоить порядка 300 тысяч рублей. Он на аппарате ИВЛ».

По информации Андреевой, у шпица серьёзно повреждены лёгкие и разорвана брюшная полость. Животному уже провели хирургическое вмешательство, однако состояние по-прежнему остаётся тяжёлым. Хозяйка признаётся, что не только переживает за жизнь питомца, но и опасается за безопасность детей в посёлке.

Женщина уточнила, что напавшая собака визуально напоминает хаски и в момент происшествия была в ошейнике. Она считает, что подобные случаи опасны для всех окружающих, особенно для школьников, которые могут оказаться на месте происшествия. Андреева выражает обеспокоенность, что подобная трагедия может повториться.

