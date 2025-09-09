Инфляция не дремлет: почему пенсии в России могут начать индексировать чаще

Сергей Миронов подчеркнул в беседе с ТАСС, что индексация должна учитывать “реальный рост цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца”.
Это позволит пенсионерам получать выплаты, более соответствующие текущей экономической ситуации.
«13-я пенсия»: предновогодний подарок
Помимо ежеквартальной индексации, Миронов напомнил о предложении ввести так называемую “13-ю пенсию”.
“Ну пускай порадуют себя, порадуют внуков, потому что очень тяжело живется нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати”, — отметил депутат.
По его словам, соответствующая поправка будет вновь внесена в Госдуму осенью.