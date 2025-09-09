Городовой / Общество / Инфляция не дремлет: почему пенсии в России могут начать индексировать чаще
Инфляция не дремлет: почему пенсии в России могут начать индексировать чаще

Опубликовано: 9 сентября 2025 19:01
пенсии
Инфляция не дремлет: почему пенсии в России могут начать индексировать чаще
globallookpress/Shatokhina Natalia

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой об изменении порядка индексации пенсий в России. Он предлагает перейти к ежеквартальным выплатам, а также ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров.

Сергей Миронов подчеркнул в беседе с ТАСС, что индексация должна учитывать “реальный рост цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца”.

Это позволит пенсионерам получать выплаты, более соответствующие текущей экономической ситуации.

«13-я пенсия»: предновогодний подарок

Помимо ежеквартальной индексации, Миронов напомнил о предложении ввести так называемую “13-ю пенсию”.

“Ну пускай порадуют себя, порадуют внуков, потому что очень тяжело живется нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати”, — отметил депутат.

По его словам, соответствующая поправка будет вновь внесена в Госдуму осенью.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
