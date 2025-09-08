Путешественники и альпинисты Конюхову руки не подадут: у всех профи есть причина презирать знаменитость

Фёдор Конюхов привык к статусу легенды, но среди путешественников и альпинистов его имя вызывает скорее раздражение, чем восхищение. Причина в том, что за громкими титулами и рекордами скрываются истории, которые коллеги считают не такими уж героическими.
Конюхов известен своими кругосветными маршрутами, покорением вершин и полюсов, пересечением Атлантики и экстремальными экспедициями. Однако опытные альпинисты и путешественники указывают: многие подвиги Конюхова сопровождались серьёзной поддержкой.
Например, до некоторых полюсов его доставляли вертолётом, хотя официально он заявлял о самостоятельных маршрутах. Есть и более болезненная история, оставившая след в сообществе.
В 1992 году Конюхов начал кругосветное путешествие из Владивостока вместе с группой российских экстремалов. Когда команда достигла Тайваня, ему предоставили современную яхту для продолжения пути.
Остальные участники отправились дальше на старом судне и полтора года боролись со стихией, в то время как Конюхов завершал маршрут в куда более комфортных условиях.
Для публики он остался покорителем стихий, но для многих коллег стал символом слишком «режиссированных» подвигов. Именно поэтому в профессиональной среде к его достижениям относятся осторожно: восхищаются результатами, но не верят в миф о полном одиночестве и лишениях.