Городовой / Город / Путёвка под венец: в Петербурге запустили свадебные туры в пятизвёздочные отели
Путёвка под венец: в Петербурге запустили свадебные туры в пятизвёздочные отели

Опубликовано: 5 ноября 2025 08:30
Туристические пакеты предусматривают перелет, проживание в гостинице, услуги консьержа, приветственный набор в номере, а также возможность раннего заезда или позднего выезда.

Туристическая компания PEGAS Touristik объявила о запуске специальных путешествий для молодожёнов в Северную столицу. Эта информация поступила от представителей Ассоциации туроператоров.

Как пояснила Алла Корышева, возглавляющая отдел по приёму в Санкт-Петербурге, проект уже объединил пять отелей города.

В настоящее время будущим супругам доступны варианты размещения в пятизвёздочных гостиницах Lotte, Grand Hotel Europe и SO, а также в четырёхзвёздочных Helen и Санкт-Петербург. В стоимость входят:

  • перелёт,
  • проживание в отеле,
  • услуги консьержа,
  • приветственный сюрприз в номере,
  • возможность раннего заезда или позднего отъезда.

Автор:
Юлия Аликова
Город
