Путёвка под венец: в Петербурге запустили свадебные туры в пятизвёздочные отели

Туристическая компания PEGAS Touristik объявила о запуске специальных путешествий для молодожёнов в Северную столицу. Эта информация поступила от представителей Ассоциации туроператоров.
Как пояснила Алла Корышева, возглавляющая отдел по приёму в Санкт-Петербурге, проект уже объединил пять отелей города.
В настоящее время будущим супругам доступны варианты размещения в пятизвёздочных гостиницах Lotte, Grand Hotel Europe и SO, а также в четырёхзвёздочных Helen и Санкт-Петербург. В стоимость входят:
- перелёт,
- проживание в отеле,
- услуги консьержа,
- приветственный сюрприз в номере,
- возможность раннего заезда или позднего отъезда.
