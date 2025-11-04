Куда золоту Колчака далеко: какие тайные клады скрывают заброшенные дома Петербурга

Если найти все сокровища, то Петербург стал бы богаче Москвы.

Санкт-Петербург, город с многовековой историей, веками служил домом для знатных семей, пережил революции и войны.

В эти бурные времена люди часто прятали свои ценности, надеясь однажды за ними вернуться. Эти спрятанные сокровища, или клады, до сих пор будоражат воображение, хотя найти их сегодня становится все сложнее.

От Нарышкиных до «чешуек» Ивана Грозного: Охота за сокровищами в сердце Северной столицы

Одна из самых громких находок произошла в 2012 году — клад Нарышкиных. В перекрытиях их особняка были обнаружены столовые сервизы, украшения и награды XIX–XX веков, общая стоимость которых оценивается в 4 миллиона евро.

Это стало ярким напоминанием о том, какие богатства могут таиться под ногами.

Однако, как уверены профессиональные кладоискатели, подобные случаи — скорее исключение, чем правило. Основные находки в Петербурге были сделаны в 1970–80-е годы, когда город активно перестраивался.

«В наши дни здания под снос строго охраняются, а чердаки и подвалы заперты», — констатируют они, оставляя надежду лишь на случайные открытия при ремонте.

Тем не менее, старые дома полны тайников: монеты и украшения находят под подоконниками, у печей и даже за обоями, где скрывались банки с серебром.

Карты, деревни и «почти невозможные» поиски: Где еще искать клады, если город закрыт?

Поскольку городские поиски стали практически невозможны, энтузиасты отправляются за пределы Петербурга. Изучая старинные карты и сопоставляя их с современными, они ищут «исчезнувшие деревни, харчевни и постоялые дворы».

Именно в таких местах чаще всего обнаруживают россыпи монет, а иногда — настоящие клады. На распаханных полях до сих пор находят даже «чешуйки» Ивана Грозного — крошечные серебряные монеты XVI века.

Закон против искателей: Почему кладоискатели официально ищут только пробки?

С 2013 года российское законодательство серьезно ограничивает поиски. Запрещено искать предметы старше 100 лет, и теоретически любая найденная „старинная ценность“ должна быть передана государству.

Это вынуждает кладоискателей официально заявлять, что они ищут лишь «пробки и металлолом».

Что скрывается в Неве?

Если суша исследована вдоль и поперек, то подводный мир Петербурга и Ленинградской области изучен лишь на 10%. А ведь по рекам, Ладожскому озеру и Финскому заливу веками ходили корабли.

Официальными подводными раскопками занимается Центр подводных исследований Русского географического общества.

Их находки уже впечатляют: на затонувшем судне XVIII века «Архангел Рафаил» были обнаружены уникальные предметы быта, включая древний псалтырь.

Ведутся исследования и на старинном голландском судне, а вскоре начнутся раскопки и в самой Неве. Есть уверенность, что если собрать все припрятанные клады, «даже золото Колчака покажется на их фоне не таким значимым».

Петербург продолжает хранить свои тайны, и, возможно, самые ценные сокровища еще ждут своего часа.