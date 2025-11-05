Городовой / Город / В СССР санузел в ленинградских квартирах был раздельным: причины, о которых знали только инженеры﻿
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
﻿﻿Почему в Ленобласти давали участки именно по 6 соток: в Финляндии и Польше таких не встречалось Общество
Когда дрожит рука империи: загадка недуга Петра Великого Общество
Купцы мечтали купить здесь дом, но это запрещали: курорт Ленобласти с многовековой популярностью﻿ Город
Рекордный сентябрь: петербуржцы оформили кредиты на сумму свыше 92 млрд рублей Город
Шестипалая подруга поселилась на стене: какие байки из Ленинграда 60-х дошли до современных петербуржцев Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак
Категории
Общество Спорт

В СССР санузел в ленинградских квартирах был раздельным: причины, о которых знали только инженеры﻿

Опубликовано: 5 ноября 2025 10:17
санузел
В СССР санузел в ленинградских квартирах был раздельным: причины, о которых знали только инженеры﻿
Городовой ру

Сейчас люди живут в студиях с крохотной уборной и по совместительству ванной.

Раздельный санузел в советских квартирах — это не просто архитектурная особенность, а решение, продиктованное логикой и практичностью.

Его история тесно связана с развитием жилищного строительства в СССР, и, вопреки мнению о «пережитке прошлого», он сохраняет свою актуальность и в современных реалиях.

От Хрущевки до Брежневки: эволюция санузла в советских квартирах

В довоенные годы, когда массово строились коммуналки, раздельные санузлы были нормой, поскольку ими пользовалось несколько семей.

Однако, с появлением хрущевок в 50-е годы, начался тренд на совмещенные санузлы — это позволяло экономить площадь и удешевлять строительство.

Но уже в 60-70-е годы, особенно в брежневках, раздельные санузлы вновь стали преобладающим решением, особенно в квартирах с большим количеством комнат.

Утренние очереди и бактерии: две стороны медали раздельного санузла

Главная причина возвращения к раздельному санузлу — удобство для семьи. Когда в квартире несколько человек, особенно с детьми, раздельный санузел решает проблему утренних очередей.

Это позволяет избежать дискомфорта, когда один член семьи принимает душ, а другой в это время нуждается в туалете.

Второй важный аспект — гигиена. Унитаз в маленьком помещении рядом с раковиной — не самое удачное соседство, так как бактерии при смыве могут оседать на гигиенических принадлежностях.

Раздельное расположение минимизирует этот риск.

Однако, есть и минусы. Отсутствие раковины в туалете — главный из них, вынуждающий трогать дверные ручки до мытья рук.

Не пережиток прошлого: почему раздельный санузел все еще в моде?

В современных квартирах часто встречаются два полноценных санузла: один с ванной, другой с унитазом и раковиной. Это, конечно, не совсем то же самое, что традиционное советское разделение, но гораздо удобнее.

Для владельцев небольших квартир выбор остается за ними:

«Если жильцов мало — совмещение может быть удобнее, если семья большая — лучше оставить раздельные помещения».

Таким образом, раздельный санузел — это не архаизм, а логичное решение, которое сохраняет свою актуальность и сегодня, предлагая баланс между удобством и гигиеной.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью