В СССР санузел в ленинградских квартирах был раздельным: причины, о которых знали только инженеры﻿

Сейчас люди живут в студиях с крохотной уборной и по совместительству ванной.

Раздельный санузел в советских квартирах — это не просто архитектурная особенность, а решение, продиктованное логикой и практичностью.

Его история тесно связана с развитием жилищного строительства в СССР, и, вопреки мнению о «пережитке прошлого», он сохраняет свою актуальность и в современных реалиях.

От Хрущевки до Брежневки: эволюция санузла в советских квартирах

В довоенные годы, когда массово строились коммуналки, раздельные санузлы были нормой, поскольку ими пользовалось несколько семей.

Однако, с появлением хрущевок в 50-е годы, начался тренд на совмещенные санузлы — это позволяло экономить площадь и удешевлять строительство.

Но уже в 60-70-е годы, особенно в брежневках, раздельные санузлы вновь стали преобладающим решением, особенно в квартирах с большим количеством комнат.

Утренние очереди и бактерии: две стороны медали раздельного санузла

Главная причина возвращения к раздельному санузлу — удобство для семьи. Когда в квартире несколько человек, особенно с детьми, раздельный санузел решает проблему утренних очередей.

Это позволяет избежать дискомфорта, когда один член семьи принимает душ, а другой в это время нуждается в туалете.

Второй важный аспект — гигиена. Унитаз в маленьком помещении рядом с раковиной — не самое удачное соседство, так как бактерии при смыве могут оседать на гигиенических принадлежностях.

Раздельное расположение минимизирует этот риск.

Однако, есть и минусы. Отсутствие раковины в туалете — главный из них, вынуждающий трогать дверные ручки до мытья рук.

Не пережиток прошлого: почему раздельный санузел все еще в моде?

В современных квартирах часто встречаются два полноценных санузла: один с ванной, другой с унитазом и раковиной. Это, конечно, не совсем то же самое, что традиционное советское разделение, но гораздо удобнее.

Для владельцев небольших квартир выбор остается за ними:

«Если жильцов мало — совмещение может быть удобнее, если семья большая — лучше оставить раздельные помещения».

Таким образом, раздельный санузел — это не архаизм, а логичное решение, которое сохраняет свою актуальность и сегодня, предлагая баланс между удобством и гигиеной.