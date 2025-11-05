Когда дрожит рука империи: загадка недуга Петра Великого

Лето 1709 года. Полтавская победа. Император Петр I, облаченный в сияющий мундир, стоит с мечом в руке, но внезапно его тело искажается, глаза закатываются, руки и голова начинают дрожать.

Этот приступ, увиденный датским послом Юстом Юлем, заставил современников думать о «злобной силе» и суевериях, но современные врачи уверены: это была височная эпилепсия.

Почему величайший реформатор России страдал от столь серьезного недуга, и как человек с таким телом смог построить империю?

Секреты здоровья Петра Великого, раскрытые после его смерти

Современные медики полагают, что Петр страдал не от болезни Паркинсона, как считалось ранее, а от височной эпилепсии.

Приступы, вероятно, начинавшиеся слева — с левого века, руки и угла рта, могли быть спровоцированы травмой головы, полученной еще в детстве. В десять лет будущий император стал свидетелем убийства своих родственников стрельцами.

Эти «страшные сцены» могли стать причиной того, что при малейшем волнении его тело начинало биться в конвульсиях. Иногда Петр терял сознание.

Юст Юль вспоминал, как однажды император, держа вилку, «во время припадка едва не ткнул ею себе в лицо». Сенаторы в такие моменты «молчали, боясь пошевелиться».

Единственным «лекарством», способным успокоить Петра, была Екатерина. Она «гладила его по голове, шептала что-то на ухо, и царь засыпал у нее на груди на два часа», после чего «просыпался потом как ни в чем не бывало».

2 метра роста, 38 размер ноги: Как тело Петра I бросало вызов медицине XIX века?

Проблемы со здоровьем Петра I не ограничивались эпилепсией. При росте «два метра четыре сантиметра» он носил обувь 38-го размера, что «скрывал в ботфортах-„лодках“ сорок пятого».

Врачи предполагают синдром Марфана или лишнюю Y-хромосому. Несмотря на свою физическую силу — он «гнул серебряные тарелки, резал ткань ножом на лету, владел четырнадцатью ремеслами» — император «так и не научился плести лапти».

Истинное состояние его здоровья «держали в секрете». При дворе говорили о «нервной слабости», но не о «припадках».

«Высушить злую душу»: Пиявки, клизмы и варварское самолечение Петра I

В медицинской карте Петра I — целая «энциклопедия XVII века»: хроническая диарея и колит от «бесконечных застолий», цирроз печени, гипертония и, наконец, урологическая инфекция, которая и стала причиной смерти.

Проблема обострилась после того, как судно с матросами село на мель. Петр, бросившись помогать, долго находился в осенней воде, спасая утопающих матросов. Переохлаждение спровоцировало обострение заболевания.

Гангрена мочевого пузыря и инсульт поставили точку в истории Петра I.

Врачи того времени не понимали природу болезни. Главный медик Блюментрост «выпускал царю кровь при любой жалобе: „высушить злую душу“». Ставились пиявки на затылок, прописывались клизмы и минеральные воды.

Когда Петр начал задыхаться от боли, он лечился сам — вводил себе серебряные катетеры в уретру, пытаясь „прочистить канал“. От этой «варварской процедуры» инфекция лишь усилилась.

Водка как «лекарство» от дрожи: Алкоголь и гнев Петра Великого

Петр был «приучен к водке с детства: мать давала ему чарку „для успокоения“». По легендам, взрослый император «мог выпить до сорока стаканов вина и анисовой водки в день».

На заседаниях «Всешутейшего собора» опоздавших «заставляли осушить полтора литра», что однажды привело к трагедии. Князю Луке Кирилловичу Долгорукому, несмотря на «почтенный возраст», стало плохо после такого «наказания», и он «через час скончался».

Для эпилептика алкоголь был страшным ядом. Но Петр пил, потому что только в пьяном виде его переставало трясти. А потом начинало трясти снова, но уже сильнее.

«Отдайте всё…»: Последние слова Петра I и загадка его болезни

К 1724 году рука Петра уже «дрожала», но почерк оставался прежним. Эксперты доказали, что Петр до последнего сам подписывал указы. Несмотря на то, что он «уже едва стоял на ногах», император продолжал работать.

В январе 1725-го, пытаясь написать завещание, он смог начертать лишь: «Отдайте всё…» — и рука «бессильно упала».

Петр I прожил 52 года, но прожил их так интенсивно, как будто их было сто. Он пил, чтобы унять дрожь, работал, чтобы отвлечься от недугов. Болезнь ломала тело, но, возможно, подстегивала ум — превращая боль в энергию реформатора.