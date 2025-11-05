Рекордный сентябрь: петербуржцы оформили кредиты на сумму свыше 92 млрд рублей

В сентябре текущего года в Петербурге был зафиксирован рекорд по объёму потребительских займов. Граждане оформили кредиты на общую сумму 92,56 миллиарда рублей, без учета жилищных ссуд. Это значение стало максимальным с начала года.
Несмотря на рекордную цифру, показатель сентября оказался на 4% ниже средних значений, отмечавшихся ежемесячно на протяжении 2024 года.
Специалисты связывают рост с увеличением средней суммы займа, а не с расширением числа выданных кредитов. В отдельных категориях рынка наблюдается снижение количества новых договоров.
Жители города на Неве в августе получили на 1,25 миллиарда рублей меньше, чем в сентябре. Годовой максимум по объёму выдачи кредитов зафиксирован в декабре прошлого года, когда жители города оформили за месяц 146,8 миллиарда рублей.
Эксперты называют сентябрьский рекорд техническим, объясняя его изменениями в структуре банковских продуктов.
Ранее сообщалось, что Петербург вошёл в тройку лидеров среди российских регионов по числу заявлений на самостоятельный запрет кредитования.