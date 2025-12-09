Городовой / Город / Путин анонсировал новые меры для семей с детьми: чего ждать родителям
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Под пятьдесят тысяч рыб «прописали» в водоёмах Петербурга Город
Зимние ловушки Ленобласти: спасатели раскрыли список самых коварных трасс Город
«Для разовых или туристических поездок»: почему проезд в Петербурге стоит дороже, чем в Москве Город
Не чемоданы, а вещи: в 2025-м петербуржцы принесли на городские вокзалы почти четыре тонны старой одежды Город
«Вам пересчитали пенсию»: ловушка, в которой выгода — это приманка Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Путин анонсировал новые меры для семей с детьми: чего ждать родителям

Опубликовано: 9 декабря 2025 08:15
Путин анонсировал новые меры для семей с детьми: чего ждать родителям
Путин анонсировал новые меры для семей с детьми: чего ждать родителям
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Президент отметил, что предпринятые ранее меры оказались недостаточными, и в стране сохраняется тенденция снижения рождаемости.

В России в скором времени введут новые виды помощи для семей, воспитывающих детей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию, сообщает 78.ru.

Он подчеркнул, что размеры поддержки должны увеличиваться с появлением в семье каждого следующего ребёнка.

Глава государства отдельно отметил, что уже реализованные программы не оказались достаточными для изменения демографической ситуации.

По его словам, в стране сохраняется тенденция снижения рождаемости. Путин указал, что на сегодняшний день одной из важнейших задач для России является рост численности населения.

Президент считает необходимым оценить те шаги, которые уже предпринимаются в регионах для стимулирования рождения детей, и выявить наилучшие из них, чтобы затем распространить положительный опыт на всю страну.

Ранее стало известно, что свыше 15 миллионов российских семей получили право на материнский капитал.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью