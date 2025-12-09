Путин анонсировал новые меры для семей с детьми: чего ждать родителям

В России в скором времени введут новые виды помощи для семей, воспитывающих детей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию, сообщает 78.ru.
Он подчеркнул, что размеры поддержки должны увеличиваться с появлением в семье каждого следующего ребёнка.
Глава государства отдельно отметил, что уже реализованные программы не оказались достаточными для изменения демографической ситуации.
По его словам, в стране сохраняется тенденция снижения рождаемости. Путин указал, что на сегодняшний день одной из важнейших задач для России является рост численности населения.
Президент считает необходимым оценить те шаги, которые уже предпринимаются в регионах для стимулирования рождения детей, и выявить наилучшие из них, чтобы затем распространить положительный опыт на всю страну.
Ранее стало известно, что свыше 15 миллионов российских семей получили право на материнский капитал.