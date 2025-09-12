«Пьяному море по колено, а лужа — по уши»: продолжение этой поговорки может поставить в ступор

Многие привычные выражения, которые люди используют ежедневно, на самом деле имеют куда более глубокий и иной смысл, чем кажется на первый взгляд.

Многие популярные пословицы и поговорки, звучащие сегодня лаконично и понятно, на самом деле дошли до нас в сильно усеченном виде.

А вот их забытые окончания меняют смысл привычных выражений.

«Море по колено» – не про храбрость, а про последствия

Поговорка «пьяному море по колено» известна всем как выражение бесстрашия под воздействием алкоголя.

Как пишет azbyka.ru, ее полная версия звучит так:

«Пьяному море по колено, а лужа — по уши. Как проспится — и свиньи боится».

Это совсем не про храбрость, а про неадекватную оценку своих возможностей, которая угрожает неприятностями.

«Дым коромыслом» – не просто суета, а бессмыслица

Еще одна фраза, «дым коромыслом», фигурирует в современном языке как образ шума и суматохи.

Но в полном виде она звучит:

«Пыль столбом, дым коромыслом, а изба не топлена, не метена».

Как пишет блогер Татьяна Кузнецова, таким образом, речь идет о пустой суете без настоящего дела.

Другой вариант продолжения — «не то от таски, не то от пляски» — подчеркивает непонятный источник беспорядка, где «таска» означает взбучку или ссору.

«Шито-крыто» — секрет, который всн равно раскроется

Не менее интересна знакомая всем фраза «шито-крыто», которую люди понимают, как что-то тайное и скрытое.

А вот ее расширенная форма — «Шито — крыто, а узелок-то тут».

Как пишет sport24, это значит, что все тайны рано или поздно раскрываются, и внимательно взгляд не утаит ничего, даже невидимый шов.

Эти примеры показывают, что народная мудрость гораздо глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Возвращение к полным версиям пословиц помогает лучше понять их истинный смысл и забытые оттенки.