«Пьяному море по колено, а лужа — по уши»: продолжение этой поговорки может поставить в ступор

Многие популярные пословицы и поговорки, звучащие сегодня лаконично и понятно, на самом деле дошли до нас в сильно усеченном виде.
А вот их забытые окончания меняют смысл привычных выражений.
«Море по колено» – не про храбрость, а про последствия
Поговорка «пьяному море по колено» известна всем как выражение бесстрашия под воздействием алкоголя.
Как пишет azbyka.ru, ее полная версия звучит так:
«Пьяному море по колено, а лужа — по уши. Как проспится — и свиньи боится».
Это совсем не про храбрость, а про неадекватную оценку своих возможностей, которая угрожает неприятностями.
«Дым коромыслом» – не просто суета, а бессмыслица
Еще одна фраза, «дым коромыслом», фигурирует в современном языке как образ шума и суматохи.
Но в полном виде она звучит:
«Пыль столбом, дым коромыслом, а изба не топлена, не метена».
Как пишет блогер Татьяна Кузнецова, таким образом, речь идет о пустой суете без настоящего дела.
Другой вариант продолжения — «не то от таски, не то от пляски» — подчеркивает непонятный источник беспорядка, где «таска» означает взбучку или ссору.
«Шито-крыто» — секрет, который всн равно раскроется
Не менее интересна знакомая всем фраза «шито-крыто», которую люди понимают, как что-то тайное и скрытое.
А вот ее расширенная форма — «Шито — крыто, а узелок-то тут».
Как пишет sport24, это значит, что все тайны рано или поздно раскрываются, и внимательно взгляд не утаит ничего, даже невидимый шов.
Эти примеры показывают, что народная мудрость гораздо глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Возвращение к полным версиям пословиц помогает лучше понять их истинный смысл и забытые оттенки.