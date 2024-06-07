Пять самых необычных станций метро в мире: можно ходить как на экскурсию

Метро туристы обычно рассматривают только как способ передвижения. Однако в некоторых странах есть станции, которые вполне можно счесть за достопримечательность. Туда стоит спуститься даже ради того, чтобы полюбоваться.

«Бульвар Формоза», Тайвань

Эта станция метро находится во втором по величине городе Тайваня Гаосюне. Ее главной особенностью является витражный купол под потолком 30 метров в диаметре. Он считается крупнейшим произведением искусства из стекла в мире. Множество цветных стекол напоминают разноцветный калейдоскоп. Интересно, что станция настолько популярна, что там даже устраивают коллективные свадебные церемонии.

Источник фото: Legion-Media

«Кунгсан», Швеция

В метро в Стокгольме каждая станция очень красочная, но особой притягательностью обладает «Кунгстрэдгорден» или «Королевский сад» в переводе. Дизайн отсылает к экологической повестке. Зеленый каменный свод напоминает крону дерева, которое поддерживает основание в виде ствола, и это неспроста. Во время строительства станции в 1970-х годах местные жители протестовали против вырубки старых вязов, которые мешали началу работ. Недовольные даже приковывали себя к деревьям, в результате чего расположение «Кунгстрэдгордена» перенесли.

Вайнтаньский тоннель, Китай

Строго говоря, тут речь идет не о конкретной станции, а о тоннеле в метро Шанхая. Путешествие по нему напоминает настоящий аттракцион. Стены украшены тысячами люминесцентных ламп. Когда поезд находится в движении, они размываются и начинает казаться, будто ты летишь в космосе на сверхзвуковой скорости.

Источник фото: Legion-Media

Бокенхаймер Варте, Германия

Даже не заходя внутрь этой станции в Мюнхене, можно увидеть невероятную картину. Вход в нее напоминает полуразрушенный вагон, протаранивший асфальт. Внутреннее убранство же походит на современный космический корабль с зеркалами и лампами.

Источник фото: Legion-Media

Толедо, Италия

Станция Толедо в Неаполе считается самой глубокой в мире. Внутри прохладно, а потому легко прийти в себя, спустившись с жарких улиц. А заодно и насладиться потрясающей мозаичной отделкой в бело-голубых тонах.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media