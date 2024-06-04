Нестареющий мальчик и натуральные «руки-базуки»: самые необычные люди со всего мира

Люди с особенностями внешности или организма всегда привлекали к себе всеобщее внимание. Неудивительно, что многие из них становятся знаменитыми. Кто-то таким образом превращает недостатки в достоинства, а кто-то становится объектом интереса докторов.

Аллергия на воду

Такой странной непереносимостью страдает Эшли Моррис из Австралии. Если девушка примет душ, все ее тело покроется пятнами. Более того, с большой вероятностью может начаться отек Квинке. Чтобы уменьшить негативную реакцию организма, пациентка вынуждена постоянно принимать лекарства. Даже просто потеть девушке нельзя. Интересно, что такая особенность появилась у нее не с рождения. В 14 лет Эшли вкололи ударную дозу пенициллина во время лечения тонзиллита. В результате он странным образом воздействовал на гистамин в крови.

Самая эластичная в мире кожа

Такой обладает британец Гарри Тернер. Мужчина страдает от заболевания Элерса-Данлоса, поражающего соединительные ткани связок, кожи, внутренних органов. На шоу талантов ему удалось потянуть кожу в области живота на 15,8 сантиметров. В результате он даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Сейчас Гарри является звездой Цирка ужасов.

Кровавые слезы

Другая жительница Британии Марни Харви прославилась благодаря неизвестному заболеванию, из-за которого у девушки по несколько раз в день идет кровь из глаз и ушей. Пугающие симптомы начали проявляться внезапно, однако врачи так и не смогли поставить девушке диагноз. Из-за планомерного ухудшения состояния она не может нормально работать и общаться с людьми. К кровоточащим глазам позже добавились и мигрени.

Большие руки

Американец Джейф Дейб же превратил свою особенность в достоинство. Необычайно большие руки сделали его звездой армреслинга. Проблема у мужчины с рождения, однако, по уверениям врачей, никакой опасности для здоровья она не представляет. Многие проводят параллели с россиянином Кириллом Терешиным, который пошел эксперименты с синтолом, чтобы сделать себе «руки-базуки».

Нестареющий мальчик

34-летнему жителю Южной Кореи Хиомунгу Шину многие позавидуют. Парень знаменит тем, что не стареет. В свои годы он выглядит как 12-летний мальчик. Причина кроется в редчайшем состоянии, которое называют «синдромом горца». Благодаря своей особенности парень стал звездой корейских телешоу.

Источник фото: Legion-Media