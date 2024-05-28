Пять стран, в которые женщине лучше не летать одной: это не безопасно

Далеко не все люди любят путешествовать в компании. Иногда хочется отправиться на отдых самостоятельно. Но вот если в одиночное путешествие собирается женщина, то не все страны будут для нее безопасными. Вот пять стран, которые лучше не посещать одной, чтобы не стать жертвой воров и других преступников.

Мексика

У страны очень богатая история, красивая природа, веселые жители и, к сожалению, большие проблемы с безопасностью. Женщину здесь запросто могут похитить, а затем начать требовать за нее выкуп. Распространены и такие ситуации — в автобусе туристку с легкостью могут ограбить, оставив без связи и денег.

А еще в стране часто можно чем-нибудь отравиться, особенно если речь идет об уличной еде. Поэтому лучше отправляться в Мексику хотя бы с кем-то вдвоем, чтобы в случае недомогания за вами было кому присмотреть.

Колумбия

Эта страна насчитывает наибольшее количество вооруженных ограблений, поэтому есть очень большая вероятность, что женщина может стать очередной жертвой. К тому же в стране очень часто происходят различные домогательства, так что для дамы это крайне небезопасно.

Специалисты по туризму утверждают, что безопаснее всего северные районы Колумбии. Там живут обеспеченные граждане, а территорию постоянно контролируют полицейские.

Бразилия

Атмосфера вечного карнавала — это миф. В стране процветает преступность, поскольку немалая доля населения экономически неблагополучна. Спокойно здесь, пожалуй, только в Рио, а вот в Сан-Паулу может произойти все что угодно. Полиция в таком случае вряд ли поможет, поскольку стражи порядка не рискуют перечить местным бандитским группировкам.

Индия

Эта страна у многих ассоциируется с вечным праздником, танцами, песнями и яркими костюмами в духе лучших фильмов Болливуда. Но на деле статистика преступлений говорит об обратном. Необычная внешность славянских туристок привлекает мужчин, которые, увы, не всегда способны держать себя в руках. Так что домогательства здесь случаются очень часто.

Министерство туризма даже советует иностранкам передвигаться по стране в специальных вагонах, предназначенных для женщин, а также выбирать более закрытую одежду.

Таиланд

Относительно других стран в Таиланде весьма спокойная обстановка. Пожалуй, наибольшую опасность здесь представляет различная живность и насекомые. Если вы боитесь пауков, ящериц, летучих мышей и прочих представителей экзотического животного мира, то Таиланд станет не лучшим выбором, пишет портал «‎Рамблер».

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