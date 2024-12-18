В них пьют от заката и танцуют до рассвета: 15 самых злачных мест Петербурга

Молодые и красивые прожигают здесь лучшие годы жизни.

Северная столица России славится не только своей культурной и архитектурной историей, но и насыщенной ночной жизнью. Петербург предлагает массу уникальных мест, где можно танцевать, отдыхать и наслаждаться атмосферой ночного города.

От индустриального рейва до уютных лаундж-залов — каждый найдет что-то на свой вкус. Представляем вам топ ночных клубов Петербурга, которые можно посетить, если вы хотите хлеба и зрелищ.

The Stories

Караоке-бар с ярким неоновым интерьером, античными элементами и уютной атмосферой. Современная звуковая система, авторская кухня и коктейли делают это место отличным выбором для вечеринки.

1703

Икона питерской ночной жизни, известный по рэп-батлам Versus и стендап-шоу. Уютный бар с кирпичными стенами, винтажными диванами и насыщенной атмосферой.

Адрес: Лиговский пр., 50, к. 3

Лиговский пр., 50, к. 3 Сайт: vk.com/bar1703

Mачты

Клуб у моря с атмосферой, которая сочетает джаз, инди и электронную музыку. Минималистичный интерьер, сцена для живой музыки и изысканные вина.

Адрес: Кожевенная линия, 40Е

Кожевенная линия, 40Е Сайт: vk.com/masts.club

Грибоедов

Культовый клуб, расположенный в бывшем бомбоубежище, с насыщенной программой: концерты, лекции, выставки. Приватная атмосфера дополняется летней верандой.

Адрес: Воронежская ул., 2

Воронежская ул., 2 Сайт: griboedovclub.ru

El Chapo Grande

Мексиканская вечеринка в Петербурге. Яркая атмосфера, живая музыка, острые блюда и тайная комната для особых встреч.

Адрес: Литейный пр., 57

Литейный пр., 57 Сайт: elchapogrande.store

Commode

Место с историей, где когда-то обедали Достоевский и Гоголь. Селф-кост-формат позволяет наслаждаться атмосферой без переплат.

Адрес: Невский пр., 47

Невский пр., 47 Сайт: vk.com/commodeclub

Arka

Минималистичное место с экологичными коктейлями, стильным интерьером и уютной атмосферой.

Адрес: Большая Конюшенная, 27

Solaris Lab

Кафе на крыше с панорамным видом на Адмиралтейский район, культурными фестивалями и выставками.

Адрес: Курляндская ул., 49

Курляндская ул., 49 Сайт: vk.com/solarislab

Каждый клуб из нашего списка — это уникальное место с особенной атмосферой. Попробуйте провести ночь в одном из них и почувствовать, как Петербург оживает после заката.