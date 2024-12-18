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В них пьют от заката и танцуют до рассвета: 15 самых злачных мест Петербурга

18 декабря 2024 10:01
В них пьют от заката и танцуют до рассвета: 15 самых злачных мест Петербурга
В них пьют от заката и танцуют до рассвета: 15 самых злачных мест Петербурга
Фото Городовой.ру

Молодые и красивые прожигают здесь лучшие годы жизни.

Северная столица России славится не только своей культурной и архитектурной историей, но и насыщенной ночной жизнью. Петербург предлагает массу уникальных мест, где можно танцевать, отдыхать и наслаждаться атмосферой ночного города.

От индустриального рейва до уютных лаундж-залов — каждый найдет что-то на свой вкус. Представляем вам топ ночных клубов Петербурга, которые можно посетить, если вы хотите хлеба и зрелищ.

The Stories

Караоке-бар с ярким неоновым интерьером, античными элементами и уютной атмосферой. Современная звуковая система, авторская кухня и коктейли делают это место отличным выбором для вечеринки.

1703

Икона питерской ночной жизни, известный по рэп-батлам Versus и стендап-шоу. Уютный бар с кирпичными стенами, винтажными диванами и насыщенной атмосферой.

  • Адрес: Лиговский пр., 50, к. 3
  • Сайт: vk.com/bar1703

Mачты

Клуб у моря с атмосферой, которая сочетает джаз, инди и электронную музыку. Минималистичный интерьер, сцена для живой музыки и изысканные вина.

Грибоедов

Культовый клуб, расположенный в бывшем бомбоубежище, с насыщенной программой: концерты, лекции, выставки. Приватная атмосфера дополняется летней верандой.

El Chapo Grande

Мексиканская вечеринка в Петербурге. Яркая атмосфера, живая музыка, острые блюда и тайная комната для особых встреч.

Commode

Место с историей, где когда-то обедали Достоевский и Гоголь. Селф-кост-формат позволяет наслаждаться атмосферой без переплат.

Arka

Минималистичное место с экологичными коктейлями, стильным интерьером и уютной атмосферой.

  • Адрес: Большая Конюшенная, 27

Solaris Lab

Кафе на крыше с панорамным видом на Адмиралтейский район, культурными фестивалями и выставками.

Каждый клуб из нашего списка — это уникальное место с особенной атмосферой. Попробуйте провести ночь в одном из них и почувствовать, как Петербург оживает после заката.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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