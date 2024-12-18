В них пьют от заката и танцуют до рассвета: 15 самых злачных мест Петербурга

Северная столица России славится не только своей культурной и архитектурной историей, но и насыщенной ночной жизнью. Петербург предлагает массу уникальных мест, где можно танцевать, отдыхать и наслаждаться атмосферой ночного города.
От индустриального рейва до уютных лаундж-залов — каждый найдет что-то на свой вкус. Представляем вам топ ночных клубов Петербурга, которые можно посетить, если вы хотите хлеба и зрелищ.
The Stories
Караоке-бар с ярким неоновым интерьером, античными элементами и уютной атмосферой. Современная звуковая система, авторская кухня и коктейли делают это место отличным выбором для вечеринки.
- Адрес: Садовая ул., 14/52
- Сайт: storiesbarspb.ru
1703
Икона питерской ночной жизни, известный по рэп-батлам Versus и стендап-шоу. Уютный бар с кирпичными стенами, винтажными диванами и насыщенной атмосферой.
- Адрес: Лиговский пр., 50, к. 3
- Сайт: vk.com/bar1703
Mачты
Клуб у моря с атмосферой, которая сочетает джаз, инди и электронную музыку. Минималистичный интерьер, сцена для живой музыки и изысканные вина.
- Адрес: Кожевенная линия, 40Е
- Сайт: vk.com/masts.club
Грибоедов
Культовый клуб, расположенный в бывшем бомбоубежище, с насыщенной программой: концерты, лекции, выставки. Приватная атмосфера дополняется летней верандой.
- Адрес: Воронежская ул., 2
- Сайт: griboedovclub.ru
El Chapo Grande
Мексиканская вечеринка в Петербурге. Яркая атмосфера, живая музыка, острые блюда и тайная комната для особых встреч.
- Адрес: Литейный пр., 57
- Сайт: elchapogrande.store
Commode
Место с историей, где когда-то обедали Достоевский и Гоголь. Селф-кост-формат позволяет наслаждаться атмосферой без переплат.
- Адрес: Невский пр., 47
- Сайт: vk.com/commodeclub
Arka
Минималистичное место с экологичными коктейлями, стильным интерьером и уютной атмосферой.
- Адрес: Большая Конюшенная, 27
Solaris Lab
Кафе на крыше с панорамным видом на Адмиралтейский район, культурными фестивалями и выставками.
- Адрес: Курляндская ул., 49
- Сайт: vk.com/solarislab
Каждый клуб из нашего списка — это уникальное место с особенной атмосферой. Попробуйте провести ночь в одном из них и почувствовать, как Петербург оживает после заката.