Стало известно, какие регионы России накроет аномальная жара в июле и в августе

Аномальная жара может затронуть сразу несколько регионов России, но пик экстремальных температур, по прогнозам синоптиков, ожидается в июле и в августе.
Где ожидается экстремальная жара в июле
По данным ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, аномально тёплая погода прогнозируется в Мурманской области, на востоке Карелии, на севере Архангельской области и в Республике Дагестан.
Также высокая температура будет в восточной части Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке.
Где ожидается экстремальная жара в августе
В августе 2026 года очаг аномальной жары сместится на юг Европейской России и в Поволжье. Именно здесь, по прогнозам синоптиков, ожидается наиболее высокая температура - +38…+41 °C.
В зону экстремального тепла могут попасть Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Оренбургская области, а также Краснодарский и Ставропольский края и Республика Калмыкия.
По словам начальника отдела метеопрогнозов Леонида Кравцова, тепловая аномалия может охватить территорию от Ростова-на-Дону до Самары и от Волгограда до Оренбурга, а сам август способен войти в число самых жарких за всю историю наблюдений, сравнимых с 1972 и 2010 годами.
Почему жара только усиливается
Главной причиной жаркой погоды в августе станет блокирующий антициклон, который формируется над южными регионами и может сохраняться несколько недель подряд.
Он препятствует прохождению прохладных воздушных масс.
Ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали Петербургу выходные без дождей.