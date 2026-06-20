Городовой / Полезное / Стало известно, какие регионы России накроет аномальная жара в июле и в августе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Без перил и со штрафами: где посмотреть на Петербург с высоты легально Новости Петербурга
Омар Хайям о ничтожности человека: и спустя 10 веков его слова цепляют струны души — стоит прислушаться, чтобы познать себя Полезное
Роботы-уборщики на взлётке и багаж без водителей: Пулково первым в России запускает «умный» аэродром Новости Петербурга
Выплаты пенсий могут неожиданно остановить: названы причины, о которых знают ещё не все Полезное
Бои за гранью возможного: петербуржцам расскажут всю правду о штурме скалистого берега в Монрепо Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Стало известно, какие регионы России накроет аномальная жара в июле и в августе

Опубликовано: 20 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Стало известно, какие регионы России накроет аномальная жара в июле и в августе
Стало известно, какие регионы России накроет аномальная жара в июле и в августе
Legion-Media
Синоптики призвали готовиться к солнечной погоде.

Аномальная жара может затронуть сразу несколько регионов России, но пик экстремальных температур, по прогнозам синоптиков, ожидается в июле и в августе.

Где ожидается экстремальная жара в июле

По данным ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, аномально тёплая погода прогнозируется в Мурманской области, на востоке Карелии, на севере Архангельской области и в Республике Дагестан.

Также высокая температура будет в восточной части Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке.

Где ожидается экстремальная жара в августе

В августе 2026 года очаг аномальной жары сместится на юг Европейской России и в Поволжье. Именно здесь, по прогнозам синоптиков, ожидается наиболее высокая температура - +38…+41 °C.

В зону экстремального тепла могут попасть Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Оренбургская области, а также Краснодарский и Ставропольский края и Республика Калмыкия.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Леонида Кравцова, тепловая аномалия может охватить территорию от Ростова-на-Дону до Самары и от Волгограда до Оренбурга, а сам август способен войти в число самых жарких за всю историю наблюдений, сравнимых с 1972 и 2010 годами.

Почему жара только усиливается

Главной причиной жаркой погоды в августе станет блокирующий антициклон, который формируется над южными регионами и может сохраняться несколько недель подряд.

Он препятствует прохождению прохладных воздушных масс.

Ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали Петербургу выходные без дождей.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью